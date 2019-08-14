КДК РФС оштрафовал "Динамо" по итогам матча с "Зенитом" на 130 тыс. рублей

Встреча между "Динамо" и "Зенитом" состоялась в субботу и завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0. На 55-й минуте с трибуны А104 на поле выбежал болельщик.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Динамо" по итогам матча пятого тура чемпионата России против "Зенита" в общей сложности оштрафован на 130 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил в среду председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Как установила служба безопасности "Динамо", это был болельщик "Зенита", есть его адрес, фамилия, имя и отчество - все это установлено, - сказал Григорьянц. - За необеспечение безопасности "Динамо" оштрафовано на 100 тыс. рублей. За появление на поле постороннего лица "Зенит" оштрафован на 20 тыс. рублей".

Кроме того, "Зенит" оштрафован за то, что его болельщики использовали пиротехнику, а также скандировали оскорбительные и нецензурные выражения, на 60 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно. "Динамо", чьи болельщики в третий раз в сезоне выкрикивали нецензурные выражения, оштрафовано на 30 тыс. рублей.

"По матчу "Локомотив" - "Урал" (4:0) было несколько нарушений регламента. Система оповещения зрителей использовалась диктором для поддержки "Локомотива", также были нецензурные скандирования болельщиков домашней команды. Клуб оштрафован на 40 тыс. рублей", - отметил глава КДК.

Также Григорьянц сообщил о том, что старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев покидал техническую зону на 45-й минуте матча с "Рубином" (1:0), за что был лично оштрафован на 20 тыс. рублей. ЦСКА по итогам игры с "Сочи" (0:0) был оштрафован на аналогичную сумму за скандирование болельщиками нецензурных выражений.