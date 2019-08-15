Тихонов: матч Лиги Европы против ФК "Тун" для "Спартака" сейчас важнее дерби с ЦСКА

Первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Спартаком" и "Туном", прошедший в Швейцарии 8 августа, завершился победой российской команды со счетом 3:2. Ответная игра состоится 15 августа в Москве на стадионе "Открытие-Арена", начало - 19:45 мск. 19 августа красно-белые на своей арене в рамках шестого тура чемпионата России примут ЦСКА, начало встречи - 20:00.

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против швейцарского клуба "Тун" на данный момент для российского "Спартака" важнее, чем дерби против ЦСКА в рамках чемпионата страны. Такое мнение ТАСС высказал восьмикратный чемпион России в составе красно-белых, бывший капитан и тренер команды Андрей Тихонов.

"Первый тайм матча с "Туном" и часть второго, плюс то, как "Спартак" играл с "Ахматом" (красно-белые в матче пятого тура чемпионата России одержали победу в Грозном со счетом 3:1 - прим. ТАСС), внушают оптимизм, - сказал Тихонов. - Самое главное, чтобы он не был краткосрочным. Не сомневаюсь, что с той игрой, которую команда показывала в последних играх, она обязана проходить "Тун".

Бывший капитан красно-белых подчеркнул, что для "Спартака" сейчас самой важной является именно игра против швейцарского клуба, а не игра с ЦСКА. "Сейчас главное не дерби, а пройти "Тун" и потом думать об этом матче. Дерби бывает много, а "Тун" нужно проходить, чтобы попасть в раунд плей-офф и дальше - в групповую стадию Лиги Европы", - отметил он.

"Шансы "Спартака" на проход в следующий раунд - думаю, около 70%", - резюмировал Тихонов.

"Спартак" в случае выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с победителем противостояния между датским "Брондбю" и португальской "Брагой" (в первой встрече команда с Пиренейского полуострова одержала победу со счетом 4:2). Согласно регламенту, первый матч последнего квалификационного этапа пройдет 22 августа на домашнем поле победителя противостояния "Брондбю" - "Брага", ответная встреча пройдет 29 августа на поле "Спартака" или "Туна".