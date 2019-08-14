"Спартак" сыграет ответный матч квалификации футбольной Лиги Европы со швейцарским "Туном"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы на своем поле встретится со швейцарским "Туном". Встреча начнется в 19:45 мск.
Матч будет обслуживать бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Изначально главным судьей встречи был назначен швед Боян Панджич. Однако в среду пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила о замене рефери.
В первом матче в Швейцарии, который состоялся 8 августа, "Спартак" одержал победу со счетом 3:2. Даже поражение не помешает красно-белым выйти в следующий раунд квалификации Лиги Европы, если оно будет зафиксировано со счетом 0:1 или 1:2. Путевку в раунд плей-офф гарантируют ничья и победа. Если же основное время закончится в пользу "Туна" со счетом 3:2, то будут назначены два дополнительных тайма, а случае необходимости - серия пенальти.
"Спартак" в своей истории 13 раз играл против швейцарских команд. Соперниками москвичей были "Базель" (две победы, одна ничья, три поражения), "Люцерн" (одна победа, одна ничья), "Сьон" (две победы), "Цюрих" (одна победа) и "Санкт-Галлен" (одна ничья, одно поражение). С "Туном" российский клуб в еврокубках ранее не пересекался.
Москвичи в пяти матчах чемпионата России нынешнего сезона одержали две победы, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение, расположившись на седьмой строчке. "Тун" после четырех туров набрал пять очков и занимает четвертое место в чемпионате Швейцарии.
Приобретения и потери
Перед началом еврокубкового сезона обе команды значительно обновили составы. "Спартак" расстался с восемью игроками, среди которых чемпионы России 2017 года - защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, полузащитники Денис Глушаков и Фернандо, а также нападающие Зе Луиш и Луис Адриано. Им на смену были приобретены полузащитники Резиуан Мирзов и Гус Тил, а также нападающие Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. Тил и Ларссон не смогут помочь "Спартаку" в предстоящем матче, так как уже заиграны в квалификации Лиги Европы за другие команды (голландский АЗ и шведский "Норрчёпинг" соответственно).
Тил в победном для "Спартака" матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом" (3:1) отметился забитым мячом и голевой передачей. "Это позитивные игроки, они быстро вошли в коллектив. Однако нам нужна стабильность не только от новых футболистов, но и от всей команды", - сказал на предматчевой пресс-конференции в среду главный тренер "Спартака" Олег Кононов.
Присоединился к красно-белым на правах аренды и немецкий форвард Андре Шюррле, ставший в составе сборной Германии чемпионом мира в 2014 году. По мнению главного тренер "Туна" Марка Шнайдера, немецкий футболист изменил игру "Спартака" в атаке. В первой встрече Шюррле вышел на замену и заработал пенальти, который сам же не смог реализовать.
"Тун" покинули девять футболистов. Главной потерей швейцарской команды стоит признать переход нападающего Деяна Соргича, который в прошлом сезоне забил 15 мячей в 33 матчах, во французский "Осер". На смену ушедшим были приобретены 10 новых игроков. Среди них можно выделить швейцарского атакующего полузащитника Мигеля Кастромана, ранее выступавшего за "Янг Бойз".
В составе "Туна" из-за травм не смогут принять участие в игре восемь футболистов. Это вратарь Нино Зисвилер, защитники Тимо Ригетти и Кевин Биглер, полузащитники Деннис Хедигер (капитан команды), Грегори Карлен, Левин Ваннер, а также нападающие Салех Чинадех и Ридж Манси.
"Спартаку" нельзя расслабляться
За день до игры обе команды провели тренировки. Гости опробовали газон стадиона, где состоится матч. Незадолго до этого они всем составом прокатились в московском метро и побывали в посольстве Швейцарии.
Спартаковцы же занимались на своей базе. В тренировке не участвовали защитники Малкольм Баду и Илья Гапонов, а также полузащитник Михаил Игнатов, которые в это время проводили игру в рамках первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за "Спартак-2". Все остальные были в строю, занимались с хорошим настроением, часто обмениваясь шутками.
На предматчевой пресс-конференции журналисты вспоминали противостояние в квалификационном раунде Лиги Европы между "Спартаком" и швейцарским "Санкт-Галленом" в 2013 году. Тогда российская команда также добилась хорошего результата на выезде (1:1), а в домашней встрече уступила со счетом 2:4. Кононов подчеркнул, что его команда серьезно настраивается и готовится к предстоящей игре, несмотря на результат первого матча.
"Нас ждет очень важная встреча, определяющая, кто пройдет дальше. Могу сказать, что команда готовится серьезно к игре. Хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат", - отметил Кононов.
Защитник "Спартака" Айртон заверил, что команда будет играть только на победу. "Лига Европы - важный для нас турнир. Хорошо, что мы выиграли в гостях, дома будет чуть легче, ведь болельщики помогают, но расслабляться нельзя", - сказал Айртон.
Победитель противостояния между "Спартаком" и "Туном" в раунде плей-офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы встретится с сильнейшим из пары "Брага" (Португалия) - "Брондбю" (Дания). Первая встреча в Дании завершилась победой "Браги" со счетом 4:2.