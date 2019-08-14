"Спартак" сыграет ответный матч квалификации футбольной Лиги Европы со швейцарским "Туном"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы на своем поле встретится со швейцарским "Туном". Встреча начнется в 19:45 мск.

Матч будет обслуживать бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Изначально главным судьей встречи был назначен швед Боян Панджич. Однако в среду пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила о замене рефери.

В первом матче в Швейцарии, который состоялся 8 августа, "Спартак" одержал победу со счетом 3:2. Даже поражение не помешает красно-белым выйти в следующий раунд квалификации Лиги Европы, если оно будет зафиксировано со счетом 0:1 или 1:2. Путевку в раунд плей-офф гарантируют ничья и победа. Если же основное время закончится в пользу "Туна" со счетом 3:2, то будут назначены два дополнительных тайма, а случае необходимости - серия пенальти.

"Спартак" в своей истории 13 раз играл против швейцарских команд. Соперниками москвичей были "Базель" (две победы, одна ничья, три поражения), "Люцерн" (одна победа, одна ничья), "Сьон" (две победы), "Цюрих" (одна победа) и "Санкт-Галлен" (одна ничья, одно поражение). С "Туном" российский клуб в еврокубках ранее не пересекался.

Москвичи в пяти матчах чемпионата России нынешнего сезона одержали две победы, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение, расположившись на седьмой строчке. "Тун" после четырех туров набрал пять очков и занимает четвертое место в чемпионате Швейцарии.

Приобретения и потери

Перед началом еврокубкового сезона обе команды значительно обновили составы. "Спартак" расстался с восемью игроками, среди которых чемпионы России 2017 года - защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, полузащитники Денис Глушаков и Фернандо, а также нападающие Зе Луиш и Луис Адриано. Им на смену были приобретены полузащитники Резиуан Мирзов и Гус Тил, а также нападающие Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. Тил и Ларссон не смогут помочь "Спартаку" в предстоящем матче, так как уже заиграны в квалификации Лиги Европы за другие команды (голландский АЗ и шведский "Норрчёпинг" соответственно).