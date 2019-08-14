Без потерь. Футболисты "Спартака" в боевой готовности подходят к матчу ЛЕ с "Туном"

Не помогут красно-белым новички команды - Джордан Ларссон и Гус Тил. Оба футболиста уже заиграны в квалификации Лиги Европы нынешнего сезона за другие команды (голландский АЗ и шведский "Норрчёпинг" соответственно). Тил в победном для "Спартака" матче пятого тура премьер-лиги с "Ахматом" (3:1) отметился забитым мячом и голевой передачей.

В первой игре в гостях "Спартак" одержал победу со счетом 3:2. Дублем отметился Зелимхан Бакаев, еще один мяч на свой счет записал Эсекьель Понсе. Аргентинский нападающий решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в среду получил дисквалификацию на три матча чемпионата России за грубое нарушение в игре четвертого тура против вратаря "Динамо" Антона Шунина. Таким образом, форвард полон сил и мотивации в матчах Лиги Европы и наверняка сыграет с "Туном" с первых минут.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в полном составе провел тренировку перед ответным матчем третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы о швейцарским "Туном". Встреча состоится в четверг в Москве и начнется в 19:45 мск.

"Каждый игрок, который проводит матч хорошо и дает победу, а ребята вышли с листа после трех-четырех тренировок, меня радует. Это позитивные игроки, они быстро вошли в коллектив. Это чувствовалось в матче с "Ахматом". Но нам нужна стабильность не только от новых игроков, но и от всей команды", - отметил на пресс-конференции главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

Незадолго до начала тренировки пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила о замене судей на матч. Вместо шведской бригады арбитров во главе с Бояном Панджичем назначена сербская бригада. Главным судьей будет Срджан Йованович, его помощниками - Урош Стойкович и Милан Михайлович, резервным судьей - Новак Симович.

В хорошем настроении, но со всей серьезностью

Российская команда после двух побед подряд подходит к игре с "Туном" с хорошим настроением. Об этом свидетельствуют и радостные лица, и шутки игроков на тренировке. За первые 15 минут, открытых для прессы, футболисты играли в "квадрат" и выполняли разминочные упражнения. В тренировке принимали участия все игроки, за исключением защитников Малкольма Баду и Ильи Гапонова, а также полузащитника Михаила Игнатова, которые в это время проводили игру в рамках первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за "Спартак-2".

Защитник "Спартака" Айртон отметил важность предстоящей встречи, а также подчеркнул, что команда будет играть только на победу. "Безусловно, Лига Европы - важный для нас турнир. Хорошо, что мы выиграли в гостях, дома будет чуть легче, ведь стены и болельщики помогают, но расслабляться нельзя. Будем выходить на поле, биться и играть исключительно на победу, не думая о результате предыдущего матча", - сказал Айртон.

"Нас ждет очень важный матч, определяющий, кто пройдет дальше. Могу сказать, что команда готовится серьезно к игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым, сделали свой результат. Все игроки к матчу готовы, сегодня на тренировке посмотрим, кто будет лучше готов, тот и будет играть", - отметил Кононов.

"Тун" после четырех туров набрал пять очков и занимает четвертое место в чемпионате Швейцарии. 11 августа между матчами со "Спартаком" команда одержала первую победу в первенстве, на выезде переиграв "Люцерн" со счетом 2:0. Несмотря на неудачный результат первого матча, главный тренер швейцарской команды Марк Шнайдер считает, что "Тун" способен добиться нужного для себя исхода в Москве.

"Я убежден в том, что моя команда способна пройти в следующий раунд, для этого нам нужно немного удачи. "Спартак" - безусловный фаворит противостояния. Особенно отмечу Андре Шюррле, с появлением которого "Спартак" стал по-другому играть в атаке. В нашем чемпионате "Спартак" бы претендовал, безусловно, на высокие места, это команда очень высокого уровня", - отметил Шнайдер.

Для выхода в следующий раунд квалификации Лиги Европы "Спартаку" в ответной игре нужно побеждать с любым счетом, сыграть вничью или уступить со счетом 0:1 или 1:2, если основное время закончится победой "Туна" со счетом 3:2, будет назначено дополнительное время и в случае необходимости - серия пенальти. Победитель противостояния между "Спартаком" и "Туном" в раунде плей-офф квалификации за право сыграть в групповом этапе Лиги Европы встретится с сильнейшим в противостоянии португальской "Браги" и датского "Брондбю". Первая встреча в Дании завершилась победой "Браги" со счетом 4:2.