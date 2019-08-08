Первый шаг сделан. "Спартак" обыграл "Тун" в квалификации Лиги Европы

В составе "Спартака" два мяча себе в актив записал полузащитник Зелимхан Бакаев, еще одним голом отметился нападающий Эсекьель Понсе. У проигравших по разу отличились Ниас Хефти и Симоне Рапп. В середине второго тайма нападающий гостей Андре Шюррле не сумел реализовать пенальти. Удар чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии отразил голкипер Гийом Фавр.

Красно-белые провели 14-й матч против швейцарских команд. Теперь на их счету семь побед, три ничьи и четыре поражения. Ранее соперниками москвичей были "Базель" (две победы, одна ничья, три поражения), "Люцерн" (одна победа, одна ничья), "Сьон" (две победы), "Цюрих" (одна победа) и "Санкт-Галлен" (одна ничья, одно поражение).

На первый еврокубковый матч сезона за "Спартаком" последовало около 500 болельщиков. Учитывая тот факт, что местные жители не смогли заполнить арену, поклонники красно-белых зачастую перекрикивали швейцарских фанатов. Матч посетили 6150 человек, что составляет 14% от всего населения города.

Это не стало сюрпризом для игроков и тренерского штаба "Туна" - еще за день до матча главный тренер швейцарской команды Марк Шнайдер отмечал, что местную публику не особо интересуют встречи квалификационных раундов. Такое отношение к матчам на международной арене удивляет, учитывая, что стартовавшая еврокубковая кампания стала всего пятой за историю существования "Туна". Лучшим результатом соперника "Спартака" является участие в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2005/06.

Спартаковские качели

Начало матча прошло с территориальным преимуществом хозяев поля, но швейцарцы не смогли воспользоваться им. Размеренный старт игры успокоил футболистов "Туна" и привел к ошибке. Фавр под прессингом со стороны игроков группы атаки "Спартака" отдал неточную передачу, перехваченную Резиуаном Мирзовым. Полузащитник не смог самостоятельно воспользоваться ситуацией, мяч отскочил к Понсе, который спокойно отправил его в сетку.

Уже через семь минут счет стал 2:0 в пользу гостей. Зелимхан Бакаев, получив мяч на правом фланге, решил проявить индивидуальное мастерство, сместился в центр и пробил из-за штрафной с левой ноги - вратарь вновь оказался бессилен. Оставшееся до перерывы время команды провели без опасных моментов.