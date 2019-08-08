Первый шаг сделан. "Спартак" обыграл "Тун" в квалификации Лиги Европы

ТУН /Швейцария/, 9 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Москвичи одержали победу со счетом 3:2.
В составе "Спартака" два мяча себе в актив записал полузащитник Зелимхан Бакаев, еще одним голом отметился нападающий Эсекьель Понсе. У проигравших по разу отличились Ниас Хефти и Симоне Рапп. В середине второго тайма нападающий гостей Андре Шюррле не сумел реализовать пенальти. Удар чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии отразил голкипер Гийом Фавр.
Красно-белые провели 14-й матч против швейцарских команд. Теперь на их счету семь побед, три ничьи и четыре поражения. Ранее соперниками москвичей были "Базель" (две победы, одна ничья, три поражения), "Люцерн" (одна победа, одна ничья), "Сьон" (две победы), "Цюрих" (одна победа) и "Санкт-Галлен" (одна ничья, одно поражение).
На первый еврокубковый матч сезона за "Спартаком" последовало около 500 болельщиков. Учитывая тот факт, что местные жители не смогли заполнить арену, поклонники красно-белых зачастую перекрикивали швейцарских фанатов. Матч посетили 6150 человек, что составляет 14% от всего населения города.
Это не стало сюрпризом для игроков и тренерского штаба "Туна" - еще за день до матча главный тренер швейцарской команды Марк Шнайдер отмечал, что местную публику не особо интересуют встречи квалификационных раундов. Такое отношение к матчам на международной арене удивляет, учитывая, что стартовавшая еврокубковая кампания стала всего пятой за историю существования "Туна". Лучшим результатом соперника "Спартака" является участие в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2005/06.
Спартаковские качели
Начало матча прошло с территориальным преимуществом хозяев поля, но швейцарцы не смогли воспользоваться им. Размеренный старт игры успокоил футболистов "Туна" и привел к ошибке. Фавр под прессингом со стороны игроков группы атаки "Спартака" отдал неточную передачу, перехваченную Резиуаном Мирзовым. Полузащитник не смог самостоятельно воспользоваться ситуацией, мяч отскочил к Понсе, который спокойно отправил его в сетку.
Уже через семь минут счет стал 2:0 в пользу гостей. Зелимхан Бакаев, получив мяч на правом фланге, решил проявить индивидуальное мастерство, сместился в центр и пробил из-за штрафной с левой ноги - вратарь вновь оказался бессилен. Оставшееся до перерывы время команды провели без опасных моментов.
Второй тайм начался для российской команды плохо - "Тун" действовал намного активнее, а спартаковцы к такому оказались не готовы. Благодаря этому хозяева поля сумели забить два мяча за семь минут. В эпизодах с пропущенными голами оборона красно-белых действовала безынициативно, не сумев помешать Хефти и Раппу расстрелять ворота Александра Максименко.
После второго пропущенного мяча главный тренер "Спартака" Олег Кононов снял с игры Джано Ананидзе, выпустив вместо него Шюррле. Чемпион мира практически сразу заработал пенальти, но не смог его реализовать. Неудачное исполнение одиннадцатиметрового удара не сбило настрой немца и через несколько минут он внес свою фамилию в протокол матча, отдав голевую передачу на Бакаева.
Когда "Спартак" переломил ход игры, на фанатской трибуне красно-белых был зажжен файер. Сотрудники полиции не стали задерживать нарушителя, но теперь ему придется заплатить штраф. Остальные прислушались к официальному заявлению клуба, в котором руководство призывало фанатов воздержаться от использования пиротехники.
До финального свистка счет остался неизменным, хотя игроки "Туна" отчаянно пытались выправить ситуацию. Все будет решаться 15 августа на "Открытие-Арене", ответная игра начнется в 19:45 мск. Победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в паре "Брага" (Португалия) - "Брондбю" (Дания), где в первом матче португальский клуб одержал победу со счетом 4:2. Проигравший же завершит выступление в еврокубках.
Проблемы "Спартака"
Кононов на послематчевой пресс-конференции отметил, что у тренера всегда есть повод оставаться недовольным. "Главное, что мы победили. Все решится в Москве, а сейчас нам важно восстановиться перед игрой в Грозном (11 августа "Спартак" встретится с "Ахматом" в матче пятого тура чемпионата России - прим. ТАСС). Проблем много, нужно сейчас адаптировать наших новичков", - сказал наставник.
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Его коллега Шнайдер, несмотря на поражение, не терял оптимизма. "Мы должны были выигрывать сегодня. Я думаю, что исход противостояния не решен. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве", - подчеркнул тренер швейцарской команды.
С главным тренером "Туна" частично согласился спортивный директор клуба Андрес Гербер. "Нужно чудо, но кто знает. Выход в следующий раунд все еще возможен. Результат не очень хороший для нас, игра была лучше", - сказал он.
Оптимистично относительно перспектив "Спартака" в ответном матче высказался бывший нападающий красно-белых Роман Павлюченко. "Тун" не является соперником для "Спартака". Хорошая и крепкая команда уровня первого дивизиона. Ответная игра будет гораздо легче, я думаю, что "Спартак" дома забьет три мяча", - сказал Павлюченко.