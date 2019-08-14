Футболист "Спартака" Понсе дисквалифицирован на три матча РПЛ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе дисквалифицирован на три матча за грубую игру против вратаря "Динамо" Антона Шунина в игре четвертого тура чемпионата России по футболу. Об этом журналистам сообщил в среду председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Понсе получил прямую красную карточку в матче четвертого тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) за удар ногой голкипера бело-голубых Антона Шунина во вратарской.

"Понсе шел прямой ногой и мог нанести очень серьезное повреждение Шунину. С учетом всех обстоятельств было решено дисквалифицировать его на три матча, учитывая автоматическую дисквалификацию", - сказал Григорьянц.

Аргентинский форвард уже отбыл один матч дисквалификации, не приняв участия во встрече четвертого тура с "Ахматом" (3:1). Также форвард пропустит игры с ЦСКА (19 августа) и "Крыльями Советов" (25 августа).