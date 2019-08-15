СМИ: футболисты "Арсенала" Озил и Колашинац приступили к тренировкам после нападения

По информации источника, Озил приехал на тренировку вместе с водителем. Колашинац добрался вместе с партнером по команде Шкодраном Мустафи. Отмечается, что немецкий футболист покинул тренировку одним из первых, а босниец уехал на автомобиле с затемненными стеклами. Утверждается, что оба игрока передвигаются в сопровождении охраны.

ТАСС, 15 августа. Немецкий полузащитник Месут Озил и боснийский защитник Сеад Колашинац, выступающие за английский футбольный клуб "Арсенал", приступили к тренировкам вместе с командой после инцидента с нападением на них грабителей. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Mirror.

Озил и Колашинац пропустили первый матч чемпионата Англии против "Ньюкасла", в котором "Арсенал" одержал победу (1:0). Также отмечается, что футболисты могут пропустить предстоящую встречу второго тура Английской премьер-лиги против "Бёрнли", который пройдет 17 августа.

25 июля вооруженные ножами неизвестные на мопедах напали на Озила с целью угона автомобиля футболиста. За него вступился напарник по команде Колашинац, который сумел разогнать преступников. Озилу удалось скрыться в располагавшемся рядом ресторане, персонал которого также бросился на помощь футболистам. Никто из игроков не пострадал.

Озил выступает за "Арсенал" с сентября 2013 года, за это время он трижды стал обладателем Кубка Англии и трижды - Суперкубка. Также Озил является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе "Реала", победителем Кубка Германии с "Вердером". В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года, бронзовым призером ЧМ-2010 и чемпионата Европы - 2012. В составе национальной команды он провел 92 матча и забил 23 мяча, в июле 2018 года объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Колашинац перешел в лондонский клуб в июне 2017 года, он является победителем Суперкубка Англии. На его счету 25 игр за национальную сборную Боснии и Герцеговины.