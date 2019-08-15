Федерация спортивной борьбы России прилагает усилия, чтобы Махов получил золото ОИ-2012

Махов, первоначально завоевавший на Олимпиаде-2012 бронзу и уступивший в полуфинале грузинскому борцу Давиту Модзманашвили, стал в январе 2019 года серебряным призером после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат грузина после перепроверки его допинг-пробы. В конце июля МОК принял решение отобрать чемпионство у Таймазова, одолевшего Модзманашвили в финале. Предполагается, что золото Игр-2012 теперь должно перейти к иранцу Комейлу Гасеми, который проиграл Таймазову еще в четвертьфинале и до бронзы добрался через утешительные схватки, а Махов останется серебряным призером.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) прилагает усилия, чтобы обладатель серебра Игр-2012 россиянин Билял Махов стал золотым призером соревнований после дисквалификации за допинг прежнего олимпийского чемпиона Артура Таймазова, выступавшего за Узбекистан. Об этом сообщил ТАСС президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

На вопрос, будет ли справедливым исход, когда бронзовый призер ОИ-2012 станет сразу чемпионом, а Махов так и останется обладателем серебряной награды, Мамиашвили ответил следующее: "ситуация рассматривается, мы этим занимаемся - все вопросы заданы. Есть факт, который оспорить трудно - на лондонской Олимпиаде наш спортсмен с Таймазовым не боролся, хотя был трехкратным чемпионом мира, достойно представлял национальную сборную".

"Можно ли вручить золото и Махову, и Гасеми? Это компетенция МОК. Что сейчас сотрясать воздух, нужно пожелать Билялу здоровья, ведь он вернулся в большой спорт, и у него сейчас все возможности. Главное, чтобы был здоров", - заключил собеседник ТАСС.

В результате перепроверки в лондонской допинг-пробе Таймазова было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Спортсмен потерял вторую золотую медаль Олимпийских игр - в апреле 2017 года МОК лишил его золота Игр-2008 в Пекине, которое перешло к россиянину Бахтияру Ахмедову. На счету Таймазова золотая медаль Олимпиады 2004 года в Афинах, а также серебро Игр-2000 в Сиднее. Он является двукратным чемпионом мира, дважды серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

На данный момент Таймазов является депутатом Государственной думы РФ VII созыва, а также заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.