Матчи 9-го тура Олимп-ФНЛ начнутся с минуты оваций в честь экипажа Airbus A321

ТАСС, 15 августа. Все встречи девятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начнутся с минуты оваций в честь экипажа самолета, следовавшего рейсом U6 178 из Москвы в Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

"К сожалению, авиационные происшествия гораздо чаще становятся поводами для других церемоний. К счастью, бывают и позитивные новости. Поэтому сегодня же Футбольная национальная лига предлагает все матчи 9-го тура Олимп-ФНЛ, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с минуты оваций всему экипажу", - говорится в сообщении.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди них 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.