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Лига Европы

Тренер "Спартака" Кононов сравнил голевой пас Мирзова в матче с "Туном" с забитым мячом

По словам тренера, он решил дать полузащитнику шанс, не став менять его после неудачной игры в первом тайме

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Голевой пас полузащитника футбольного клуба "Спартак" Резиуана Мирзова на нападающего Андре Шюррле в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна" можно сравнить с забитым мячом. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Олег Кононов.

В четверг "Спартак" на своем поле со счетом 2:1 обыграл "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда. Первая игра между российской и швейцарской командами также завершилась победой москвичей - 3:2.

"Самое главное - это то, что прошли дальше, - сказал Кононов. - Первые минуты нам не удались. После пропущенного гола стали играть более акцентированно, создавали моменты и забивали".

На вопрос о том, почему тренерский штаб красно-белых не стал менять Мирзова, у которого не складывалась игра в первом тайме, Кононов ответил, что решил дать ему шанс. "Я поговорил с Мирзовым и, зная его характер, дал ему шанс. Можно сказать, он и забил, отдав голевую передачу на Андре Шюррле", - пояснил он, вместе с тем согласившись, что Мирзову есть над чем работать и у него все еще идет процесс адаптации.

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартак" сыграет с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю". Первый матч в Дании завершился со счетом 4:2 в пользу гостей, ответная встреча закончится позднее в четверг. Первый матч "Спартак" проведет в гостях 22 августа, ответный - дома 29 августа.

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Кононов, Олег Георгиевич
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