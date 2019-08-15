"Спартак" обыграл "Тун" и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

"Спартак" провел 15-й матч против швейцарских команд в истории и одержал восьмую победу. Соперниками москвичей были "Базель" (две победы, одна ничья, три поражения), "Люцерн" (одна победа, одна ничья), "Сьон" (две победы), "Цюрих" (одна победа), "Санкт-Галлен" (одна ничья, одно поражение) и "Тун" (две победы).

Лучшим результатом "Спартака" в еврокубках в XXI веке является выход в четвертьфинал Лиги Европы в сезоне-2010/11, где команда по сумме двух встреч уступила португальскому "Порту" (1:5, 2:5). В постсоветской истории красно-белые доходили до полуфинала Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98). "Тун" в пятый раз в истории попал в розыгрыш еврокубков. Лучшим результатом швейцарской команды является участие в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2005/06, в последний раз швейцарский клуб проходил квалификацию в сезоне-2013/14, попав в групповой раунд Лиги Европы.

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартак" сыграет с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю". Первый матч в Дании завершился со счетом 4:2 в пользу гостей, ответная встреча закончится позднее в четверг. Первый матч "Спартак" проведет в гостях 22 августа, ответный - дома 29 августа.

Ход матча

Матч начался с минуты молчания в память об Алексее Васюке - болельщике "Спартака", которого не стало накануне матча. Бахыт, как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном между "Ахматом" и "Спартаком" (1:3), Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.

Болельщики "Спартака" в память об Алексее вывесили баннер на фанатской трибуне, а также воздержались от поддержки команды в первые пять минут встречи. В это время единственный раз по ходу встречи хорошо был слышен гостевой сектор "Туна", состоящий примерно из 30 человек. Как только болельщики "Спартака" начали активно скандировать, мяч влетел в ворота красно-белых. Гости провели атаку левым флангом, после чего последовала скидка на правый угол штрафной, откуда сильный неотразимый удар в дальний угол нанес Гларнер.

На 14-й минуте встречи "Спартак" имел шанс сравнять счет, Шюррле мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в перекладину. А в ответной атаке швейцарская команда могла увеличить преимущество, после удара Ниаса Хефти "Спартак" выручил вратарь Александр Максименко. В середине тайма Понсе точной передачей в штрафной площади нашел Романа Зобнина, который обыграл защитника, но пробил неточно. Под занавес первого тайма центральные защитники "Спартака" провалились и позволили Симоне Раппу выйти один на один с Максименко - в ближнем бою вратарь красно-белых переиграл оппонента.

Второй тайм начался с атак "Спартака", сначала Шюррле из пределов штрафной не попал в ворота, а на 52-й минуте после не самого опасного удара немца вратарь "Туна" Гийом Фэвр выронил мяч, а Понсе оказался хладнокровен на добивании и сравнял счет. Через две минуты форвард "Туна" снова вышел один на один с Максименко и не смог переиграть вратаря. А на 58-й минуте Резиуан Мирзов на скорости прошел по флангу, обыграв соперников, и выкатил мяч на пустые ворота Шюррле, который с близкого расстояния не промахнулся.

В оставшееся время "Спартаку" удалось успокоить игру и голевых моментов у ворот красно-белых не возникало. Российская команда же имела ряд хороших возможностей в контратаках, но ни Шюррле, ни вышедшие на замену Георгий Мелкадзе и Лоренсо Мельгарехо после передач немца не смогли поразить ворота из выгоднейших позиций.

Футболисты "Спартака" после финального свистка в полном составе подошли к трибуне в футболках с изображением погибшего болельщика.