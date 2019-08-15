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Лига Европы

Матч ЛЕ "Спартак" - "Тун" начался с минуты молчания в память о погибшем болельщике

Алексей Васюк в понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном, попал в аварию около Ростова-на-Дону

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между московским "Спартаком" и швейцарским "Туном" начался с минуты молчания в память о погибшем болельщике красно-белых Алексее Васюке.

"Матч "Спартак" - "Тун" начнется с минуты молчания в память об Алексее Васюке - болельщике красно-белых, которого не стало накануне матча. "Бахыт", как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

В первом матче красно-белые одержали победу со счетом 3:2.

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