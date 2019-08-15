Цорн: футболисты "Спартака" показали характер во втором тайме матча Лиги Европы с "Туном"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" показали характер во втором тайме ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским "Туном", благодаря чему добились победы. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.

В четверг "Спартак" обыграл "Тун" со счетом 2:1 и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Конечно, по ходу матча мы переживали, но команда показала характер во втором тайме и добилась победы. Первая часть задачи выполнена - мы прошли этот раунд. Теперь должны попасть в групповой этап. Скорее всего, [соперником] будет "Брага", сильная команда - будем изучать", - сказал Цорн.

Также генеральный директор "Спартака" отметил игру немецкого нападающего Андре Шюррле. "Шюррле - игрок мирового уровня, и я доволен, что удалось его заполучить. Он показывает хороший результат, старается и мотивирует команду", - добавил он.

В раунде плей-офф "Спартак" сыграет с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю". Их первый матч завершился гостевой победой португальцев со счетом 4:2. Первый матч "Спартак" проведет в гостях 22 августа, ответный - дома 29 августа.