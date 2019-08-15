Кононов: пропущенный гол по-хорошему разозлил "Спартак" в матче с "Туном"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов считает, что гол, пропущенный его командой в начале первого тайма матча квалификации Лиги Европы против швейцарского "Туна", по-хорошему разозлил игроков. Об этом специалист рассказал журналистам на послематчевой пресс-конференции.

В четверг "Спартак" на своем поле со счетом 2:1 обыграл "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. У "Спартака" мячи забили Эсекьель Понсе (52-я минута) и Андре Шюррле (58). В составе "Туна" отличился Штефан Гларнер (7). Первая игра между российской и швейцарской командами завершилась победой москвичей - 3:2.

"Не считаю, что команда недонастроилась, - сказал Кононов. - Была проведена работа над ошибками, сделанными в первом матче. Мы знали, что соперник будет играть раскрепощенно и готов преподнести сенсацию. Плохая игра "Спартака" в первые минуты, видимо, связана с тем, что мы не ожидали настолько мощного настроя "Туна" - пропущенный гол по-хорошему разозлил".

Также у главного тренера красно-белых спросили о связи между тем, что команда одержала третью победу подряд, и тем, что в каждой из этих игр Кононов не носил классический костюм. Ранее фанаты "Спартака" устраивали акции против специалиста, которые строились на ассоциациях между ним и его пиджаком.

"Повелся" ли я на акцию трибун? Хочется пошутить, но отвечу так: как мне удобно, так и хожу. А в классическом костюме вы меня еще увидите", - заявил Кононов.

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартак" сыграет с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю". Первый матч в Дании завершился со счетом 4:2 в пользу гостей, ответная встреча закончится позднее в четверг. Первый матч "Спартак" проведет в гостях 22 августа, ответный - дома 29 августа.