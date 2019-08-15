Матч "Оренбурга" и "Сочи" откроет программу шестого тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 августа. Футболисты "Оренбурга" в пятницу проведут домашнюю встречу против "Сочи". Матч начнется в 18:00 мск и откроет программу шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, игра пройдет на стадионе "Газовик", который вмещает 7,5 тыс. зрителей. Перед началом сезона-2019/20 домашняя арена "Оренбурга" не смогла пройти лицензирование для проведения матчей РПЛ. Российский футбольный союз (РФС) 25 июля в виде исключения разрешил команде принять петербургский "Зенит" на стадионе "Газовик". Бюро исполкома РФС 9 августа одобрило проведение чемпионата страны "Оренбургом" на домашней арене до 15 сентября включительно.

В пяти встречах подопечные Владимира Федотова смогли набрать только одно очко и занимают последнее место в турнирной таблице. Первые два тура "Оренбург" провел в гостях, уступив "Ростову" (1:2) и ЦСКА (1:2). Затем команда проиграла "Зениту" на своем поле (0:2). После этого "Оренбург" в гостях уступил грозненскому "Ахмату" (1:2), а дома заработал пока единственное очко в сезоне во встрече против новичка РПЛ "Тамбова" (2:2).

"Сочи" и "Оренбург" ранее не встречались друг с другом. В июне 2018 года петербургское "Динамо" переехало в Сочи, изменив название и заново подписав контракты со всеми игроками. С "Динамо" "Оренбург" встречался четырежды и во всех встречах одержал победы.

Возможный дебют Заболотного

"Сочи" располагается на 15-й строчке, набрав два очка. Команда пока не смогла забить ни одного мяча, что является худшим показателем в лиге. В первом туре подопечные Александра Точилина уступили на выезде московскому "Спартаку" (0:1), хотя единственный мяч во встрече был забит после нарушения правил. Этого не заметил главный арбитр матча Владимир Москалев, которого за ряд грубых ошибок в игре департамент судейства и лицензирования РФС отстранил от работы.

Затем "Сочи" проиграл дома "Зениту" (0:2) и крупно уступил "Краснодару" в гостях (0:3). Два очка клуб смог набрать в играх против "Уфы" (0:0) и ЦСКА (0:0) в четвертом и пятом турах соответственно.

Во встрече с "Оренбургом" не сыграет сербский защитник Иван Миладинович, который получил четырехматчевую дисквалификацию за удар локтем в голову нападающего ЦСКА Федора Чалова. В компенсированное ко второму тайму время в штрафной площади гостей Миладинович ударил форварда армейцев, разбив ему нос. Главный арбитр встречи Виталий Мешков оставил эпизод без внимания.

Первым футболистом, который даст отчет голам "Сочи" в высшем дивизионе чемпионата России, может стать Антон Заболотный. 28-летний нападающий стал седьмым игроком "Зенита", присоединившимся к команде Точилина этим летом. Ранее состав клуба пополнили Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз, а Андрей Мостовой будет выступать в "Сочи" до конца сезона на правах аренды.