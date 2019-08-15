Представление "Браги" - соперника "Спартака" по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС, 16 августа. Португальский футбольный клуб "Брага" стал соперником российского "Спартака" по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Команды вышли в заключительный этап квалификации второго по значимости еврокубка, дважды обыграв датский "Брондбю" (4:2 - на выезде, 3:1 - дома) и швейцарский "Тун" (3:2 - на выезде, 2:1 - дома) соответственно.

"Брага" была основана в 1921 году, но за почти 100-летнюю историю завоевала всего три трофея - в 1966 и 2016 годах ей покорился Кубок Португалии, а в 2013-м она завоевала Кубок лиги. Лучшим результатом в национальном первенстве для коллектива из Браги является второе место в сезоне-2009/10. Главным успехом на международной арене является выход в финал Лиги Европы в 2011 году, где команда уступила соотечественникам из "Порту" - 0:1. Также команда выиграла Кубок Интертото в 2008 году (турнир существовал до 2008 года включительно, его победители получали путевки в Кубок УЕФА, который ныне называется Лига Европы).

Домашние матчи следующий соперник "Спартака" в Лиге Европы проводит на стадионе "Брага Мунисипал". Арена, вместимость которой составляет 30 154 зрителя, была построена к чемпионату Европы 2004 года - в рамках этого турнира на стадионе были сыграны матчи Болгария - Дания (0:2) и Нидерланды - Латвия (3:0). Отличительной особенностью стадиона является его расположение в нише, которая была вырублена в горной породе. В отличие от большинства крупных арен, у "Брага Мунисипал" всего две трибуны, каждая из которых вмещает по 15 тыс. зрителей.

Главным тренером "Браги" является бронзовый призер чемпионата Европы 2000 года в составе сборной Португалии Са Пинту. Большую часть карьеры игрока он провел в лиссабонском "Спортинге", в составе которого трижды встречался с российскими клубами. В Лиге чемпионов сезона-2000/01 команда из столицы Лиссабона дважды уступила "Спартаку" (0:3 - дома, 1:3 - на выезде), автором единственного гола проигравших стал именно Са Пинту; в сезоне-2004/05 его клуб дошел до финала Кубка УЕФА, где проиграл другому московскому клубу - ЦСКА (1:3). Тренерскую карьеру он начал в 2010 году, успев до "Браги" поработать с первыми командами португальских "Спортинга" и "Белененсиша", сербской "Црвены Звезды", греческих ОФИ и "Атромитоса", аравийского "Аль-Фатеха", бельгийского "Стандарда" и польской "Легии".

Самым дорогим футболистом в составе "Браги" является 24-летний левый полузащитник Рикарду Орта, которого портал Transfermarkt оценивает в €9 млн. Основную массу игроков составляют португалоговорящие футболисты - 14 местных, 11 бразильцев, а также один анголец - нападающий Уилсон Эдуарду. Из всех них только он и египетский форвард Ахмед Хассан вызываются в национальные сборные. Последний, к слову, входил в заявку египтян на чемпионат мира - 2018 в России, но не провел на поле ни одной минуты.

История встреч российских и португальских клубов

В турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) команды из России и Португалии встречались 52 раза. На данный момент между клубами зафиксировано полное равенство - представители каждой из стран одержали по 22 победы, еще восемь раз они не смогли выявить победителя.

Самыми частыми соперниками для российских команд среди представителей чемпионата Португалии являются "Бенфика" и "Порту" - с каждой из них отечественные клубы встречались по 16 раз. С клубом из Лиссабона статистика встреч куда лучше, чем с коллективом из Порту, который на этой неделе был выбит "Краснодаром" из числа участников Лиги чемпионов. С первым из них было зафиксировано по семь побед российских и португальских клубов, еще дважды стороны не смогли выявить победителя. С "Порту" статистика хуже - из 16 встреч российские клубы выиграли всего три, потерпев девять поражений и четыре раза сыграв вничью.

Третьим в списке самых регулярных португальских соперников российских клубов идет уже упомянутый "Спортинг" (девять встреч - шесть побед, одна ничья и два поражения). В истории противостояния команд из двух стран также были и два матча с участием "Браги" - в розыгрыше Кубка обладателей кубков сезона-1998/99 московский "Локомотив" по сумме двух матчей второго раунда был сильнее (3:1 - дома, 0:1 - на выезде).

Помимо этих команд, российские клубы по два раза играли с "Лейрией", "Насьоналом", "Пасуш де Феррейрой" и "Эшторилом". Кроме того, на групповой стадии Кубка УЕФА-2005/06 команды проводили друг против друга по одному матчу - тогда одним из соперников "Зенита" была "Витория".