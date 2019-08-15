Курс на Португалию. "Спартак" вновь обыграл "Тун" и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" переиграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в последнюю стадию отборочного турнира. Встреча прошла в Москве в присутствии 33 076 зрителей и завершилась победой российской команды со счетом 2:1. Первая игра между командами, прошедшая в Швейцарии 8 августа, также закончилась победой москвичей - 3:2.

"Спартаку" в квалификационных раундах Лиги Европы не могут помочь новички команды - Гус Тил и Джордан Ларссон, которые удачно сыграли в последнем для красно-белых матче чемпионата России с "Ахматом" (3:1). Тил отметился двумя голевыми передачами. Их места в матче с "Туном" заняли Эсекьель Понсе и Резиуан Мирзов. "С нашим графиком нам нужны все футболисты, у нас много игр. Оба новичка хорошо показали себя, нам не хватает их на этих стадиях Лиги Европы", - сказал после матча Понсе. Быстрый гол "Туна" "Спартак" начал игру довольно пассивно и уже на седьмой минуте пропустил гол. Гости провели атаку левым флангом, после чего последовала скидка на правый угол штрафной, откуда сильный неотразимый удар в дальний угол нанес Штефан Гларнер. На 14-й минуте встречи "Спартак" имел шанс сравнять счет, Андре Шюррле мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в перекладину. А в ответной атаке швейцарская команда могла увеличить преимущество, после удара Ниаса Хефти "Спартак" выручил Александр Максименко. В середине тайма Понсе точной передачей в штрафной площади нашел Романа Зобнина, который обыграл защитника, но пробил неточно. Под занавес первого тайма центральные защитники "Спартака" провалились и позволили Симоне Раппу выйти один на один с Максименко - в ближнем бою вратарь красно-белых переиграл оппонента. "После пропущенного гола была уверенность, в любом случае дома мы должны были забивать. Действовали довольно сконцентрированно. Пару раз упустили нападающих, но [вратарь] Саша Максименко сегодня нас cпас - он огромный молодец", - отметил капитан "Спартака" Георгий Джикия после матча. "Не считаю, что команда недонастроилась, - сказал главный тренер красно-белых Олег Кононов. - Была проведена работа над ошибками, сделанными в первом матче. Мы знали, что соперник будет играть раскрепощенно и готов преподнести сенсацию. Плохая игра "Спартака" в первые минуты, видимо, связана с тем, что мы не ожидали настолько мощного настроя "Туна" - пропущенный гол по-хорошему разозлил". Волевая победа Второй тайм начался с атак "Спартака", сначала Шюррле из пределов штрафной не попал в ворота, а на 52-й минуте после не самого опасного удара немца вратарь "Туна" Гийом Фэвр выронил мяч, а Понсе оказался хладнокровен на добивании и сравнял счет. Через две минуты Рапп снова вышел один на один с Максименко и не смог переиграть вратаря. А на 58-й минуте Мирзов прорвался по флангу, обыграв соперников, и выкатил мяч на пустые ворота Шюррле, который с близкого расстояния не промахнулся.

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"Шюррле - игрок мирового уровня, и я доволен, что удалось его заполучить. Он показывает хороший результат, старается и мотивирует команду", - отметил спортивный директор "Спартака" Томас Цорн после игры. В оставшееся время "Спартаку" удалось успокоить игру и голевых моментов у ворот красно-белых не возникало. Российская команда же имела ряд хороших возможностей в контратаках, но ни Шюррле, ни вышедшие на замену Георгий Мелкадзе и Лоренсо Мельгарехо не смогли поразить ворота из выгоднейших позиций. "Команда показала характер во втором тайме и добилась победы. Первая часть задачи выполнена - мы прошли этот раунд. Теперь должны попасть в групповой этап", - подчеркнул Цорн. "Самое главное - это то, что прошли дальше, - сказал Кононов. - Первые минуты нам не удались. После пропущенного гола стали играть более акцентированно, создавали моменты и забивали", - подытожил Кононов. Главный тренер "Туна" Марк Шнайдер отметил, что "Спартак" заслуженно победил его команду. "Мы очень хорошо начали матч, и гол помог нам в этом, - сказал он. - Но потом мы теряли мяч и допустили много ошибок, за что и были наказаны. Все закономерно - "Спартак" был фаворитом, и он идет дальше". Победа для Бахыта Матч между "Спартаком" и "Туном" начинался с минуты молчания в память об Алексее Васюке - болельщике "Спартака", которого не стало накануне матча. Бахыт, как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном между "Ахматом" и "Спартаком" (1:3), Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.