Курс на Португалию. "Спартак" вновь обыграл "Тун" и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" переиграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в последнюю стадию отборочного турнира. Встреча прошла в Москве в присутствии 33 076 зрителей и завершилась победой российской команды со счетом 2:1.
Первая игра между командами, прошедшая в Швейцарии 8 августа, также закончилась победой москвичей - 3:2.
"Спартаку" в квалификационных раундах Лиги Европы не могут помочь новички команды - Гус Тил и Джордан Ларссон, которые удачно сыграли в последнем для красно-белых матче чемпионата России с "Ахматом" (3:1). Тил отметился двумя голевыми передачами. Их места в матче с "Туном" заняли Эсекьель Понсе и Резиуан Мирзов.
"С нашим графиком нам нужны все футболисты, у нас много игр. Оба новичка хорошо показали себя, нам не хватает их на этих стадиях Лиги Европы", - сказал после матча Понсе.
Быстрый гол "Туна"
"Спартак" начал игру довольно пассивно и уже на седьмой минуте пропустил гол. Гости провели атаку левым флангом, после чего последовала скидка на правый угол штрафной, откуда сильный неотразимый удар в дальний угол нанес Штефан Гларнер.
На 14-й минуте встречи "Спартак" имел шанс сравнять счет, Андре Шюррле мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в перекладину. А в ответной атаке швейцарская команда могла увеличить преимущество, после удара Ниаса Хефти "Спартак" выручил Александр Максименко. В середине тайма Понсе точной передачей в штрафной площади нашел Романа Зобнина, который обыграл защитника, но пробил неточно. Под занавес первого тайма центральные защитники "Спартака" провалились и позволили Симоне Раппу выйти один на один с Максименко - в ближнем бою вратарь красно-белых переиграл оппонента.
"После пропущенного гола была уверенность, в любом случае дома мы должны были забивать. Действовали довольно сконцентрированно. Пару раз упустили нападающих, но [вратарь] Саша Максименко сегодня нас cпас - он огромный молодец", - отметил капитан "Спартака" Георгий Джикия после матча.
"Не считаю, что команда недонастроилась, - сказал главный тренер красно-белых Олег Кононов. - Была проведена работа над ошибками, сделанными в первом матче. Мы знали, что соперник будет играть раскрепощенно и готов преподнести сенсацию. Плохая игра "Спартака" в первые минуты, видимо, связана с тем, что мы не ожидали настолько мощного настроя "Туна" - пропущенный гол по-хорошему разозлил".
Волевая победа
Второй тайм начался с атак "Спартака", сначала Шюррле из пределов штрафной не попал в ворота, а на 52-й минуте после не самого опасного удара немца вратарь "Туна" Гийом Фэвр выронил мяч, а Понсе оказался хладнокровен на добивании и сравнял счет. Через две минуты Рапп снова вышел один на один с Максименко и не смог переиграть вратаря. А на 58-й минуте Мирзов прорвался по флангу, обыграв соперников, и выкатил мяч на пустые ворота Шюррле, который с близкого расстояния не промахнулся.
"Шюррле - игрок мирового уровня, и я доволен, что удалось его заполучить. Он показывает хороший результат, старается и мотивирует команду", - отметил спортивный директор "Спартака" Томас Цорн после игры.
В оставшееся время "Спартаку" удалось успокоить игру и голевых моментов у ворот красно-белых не возникало. Российская команда же имела ряд хороших возможностей в контратаках, но ни Шюррле, ни вышедшие на замену Георгий Мелкадзе и Лоренсо Мельгарехо не смогли поразить ворота из выгоднейших позиций.
"Команда показала характер во втором тайме и добилась победы. Первая часть задачи выполнена - мы прошли этот раунд. Теперь должны попасть в групповой этап", - подчеркнул Цорн.
"Самое главное - это то, что прошли дальше, - сказал Кононов. - Первые минуты нам не удались. После пропущенного гола стали играть более акцентированно, создавали моменты и забивали", - подытожил Кононов.
Главный тренер "Туна" Марк Шнайдер отметил, что "Спартак" заслуженно победил его команду. "Мы очень хорошо начали матч, и гол помог нам в этом, - сказал он. - Но потом мы теряли мяч и допустили много ошибок, за что и были наказаны. Все закономерно - "Спартак" был фаворитом, и он идет дальше".
Победа для Бахыта
Матч между "Спартаком" и "Туном" начинался с минуты молчания в память об Алексее Васюке - болельщике "Спартака", которого не стало накануне матча. Бахыт, как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном между "Ахматом" и "Спартаком" (1:3), Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.
Болельщики "Спартака" в память об Алексее вывесили баннер на фанатской трибуне, а также воздержались от поддержки команды в первые пять минут встречи. В это время единственный раз по ходу встречи хорошо был слышен гостевой сектор "Туна", состоящий примерно из 30 человек.
"Не был знаком с Бахытом, но, когда это несчастье случилось, посмотрел, кем являлся Лёша для клуба. Более 500 выездов за все организации. Это огромная потеря для "Спартака", сегодняшняя победа посвящается ему. Мы все помним, сегодня он тоже смотрел игру, эта победа для него", - подчеркнул Джикия.
Футболисты "Спартака" после финального свистка в полном составе подошли к трибуне в футболках с изображением погибшего болельщика. Поклонники красно-белых ответили любимцам громкими аплодисментами.
За выход в групповую стадию "Спартак" поспорит с "Брагой"
В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартаку" предстоит сыграть "Брагой". Португальская команда в третьем отборочном раунде дважды переиграла датский "Брондбю" (4:2 на выезде и 3:1 дома). Первый матч "Спартак" проведет в гостях 22 августа, ответный - дома 29 августа. Португальская команда играла в финале Лиги Европы (2010/11). "Брага", сильная команда - будем изучать", - подчеркнул Цорн.
До первого матча с "Брагой" "Спартаку" предстоит важнейший матч в чемпионате России. 19 августа красно-белые на своем поле примут московский ЦСКА. Понсе считает, что "Спартак" постепенно улучшает свою игру с каждым матчем.
"Шаг за шагом мы идем к тому, что хочет видеть от нас тренер и мы сами. Мы прекрасно понимаем, для чего здесь собрались, какие перед нами стоят задачи. Сегодня доказали, что умеем играть и способны делать результат во втором тайме. Я считаю, что это только начало пути, все еще впереди", - отметил Понсе.
Верит в положительный исход встречи и Цорн. "Игра "Спартака" настраивает на оптимистичный лад перед дерби с ЦСКА. У нас есть Тил, у нас есть Ларссон, которые смогут сыграть", - сказал Цорн.
Джикия считает, что "Спартак" благодаря еврокубковым играм подойдет к дерби в хорошем тонусе. "Думаю, что успеем восстановиться к игре с ЦСКА, уже сейчас поедем отдыхать, готовиться. Непонятно, у кого будет преимущество, кому-то лучше быть в тонусе и постоянно играть. Мы сейчас набрали довольно хороший ритм, и думаю, что очень хорошо, что мы играем и никаких проблем не возникнет", - отметил капитан "Спартака".
Лучшим результатом "Спартака" в еврокубках в XXI веке является выход в четвертьфинал Лиги Европы в сезоне-2010/11, где команда по сумме двух встреч уступила португальскому "Порту" (1:5, 2:5). В постсоветской истории красно-белые доходили до полуфинала Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98). "Тун" в пятый раз в истории попал в розыгрыш еврокубков. Лучшим результатом швейцарской команды является участие в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2005/06, в последний раз швейцарский клуб проходил квалификацию в сезоне-2013/14, попав в групповой раунд Лиги Европы.