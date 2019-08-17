Спортдиректор "Тамбова" отметил самоотдачу футболистов в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Игроки "Тамбова" проявили самоотдачу в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Такое мнение ТАСС высказал в субботу спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

"Краснодар" одержал победу со счетом 2:0.

"Мы смотрелись достойно сегодня, - сказал Худяков. - Просто видна большая разница между футболистами "Тамбова" и "Краснодара". Ребята сегодня проявили самоотдачу, старались, бились. У меня к игрокам нет никаких претензий".

Также Худяков отметил, что не сильно переживает из-за того, что "Тамбов" находится на 14-м месте после шести туров, имея в активе четыре очка. "Мы прекрасно осознаем свои силы. Наша главная задача на этот сезон - это сохранение прописки в РПЛ. Если сможем остаться в лиге без стыков - это будет здорово".

"Тамбов" в шестом туре 24 августа сыграет дома с "Динамо".