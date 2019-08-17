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Футбол в России

Тренер "Зенита" Семак: судья не должен был отменять гол Ригони в матче с "Ахматом"

Встреча чемпионата России завершилась со счетом 0:0
Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак недоволен судейством в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу против грозненского "Ахмата", в частности, тем, что арбитр отменил гол нападающего хозяев Эмилиано Ригони. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В субботу "Зенит" на своем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 0:0. В ходе встречи главный арбитр матча Алексей Матюнин на седьмой минуте матча удалил с поля капитана гостей Ризвана Уциева, а позднее отменил гол аргентинского нападающего петербургского клуба Эмилиано Ригони. После матча бригада арбитров во главе с Матюниным покинула поле под свист болельщиков.

"Судейство будут разбирать в судейском комитете, мне оно, понятно, не понравилось. Болельщики тоже выразили свое мнение после игры в адрес бригады арбитров. Гол Ригони - чистый, эпизод с удалением Уциева тоже надо было доиграть. К сожалению, больше мы не смогли забить", - добавил главный тренер "Зенита".

В следующем туре "Зенит" 24 августа сыграет в гостях с "Уфой". "Ахмат" днем позднее на выезде встретится с московским ЦСКА.

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