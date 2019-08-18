Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по маунтинбайку

ТАСС, 18 августа. Тренерский штаб сборной России определился с окончательным составом команды на чемпионат мира по маунтинбайку, который пройдет в Канаде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Николай Крутилин.

В категории "элита" выступят Антон Синцов, Иван Филатов и Ирина Калентьева. В категории спортсменов не старше 23 лет российскую команду представят Валерий Сухнев, Евгений Евграфов, Виктория Кирсанова, Анна Миролюбова и Кристина Ильина. В категории юниоров выступит Николай Иванов.

Как сообщал ранее ТАСС, ЧМ-2019 будет заключительным соревнованием в карьере 41-летней Калентьевой, которая является бронзовым призером Олимпийских игры 2008 года.

Чемпионат мира пройдет в канадском Мон-Сен-Анне с 28 августа по 1 сентября. Этот турнир является квалификационным к Олимпиаде-2020.