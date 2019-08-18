Тренер сборной России считает, что Синцов будет бороться за медаль на ЧМ по маунтинбайку

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Призер этапа Кубка мира - 2017 Антон Синцов будет бороться за призовые места на чемпионате мира по маунтинбайку в Канаде. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал главный тренер сборной России Николай Крутилин.

Помимо 34-летнего Синцова, в категории "элита" на мировом первенстве выступят Иван Филатов и бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Ирина Калентьева. Чемпионат мира будет заключительным соревнованием в карьере 41-летней спортсменки.

"На данный момент мы ожидаем высоких результатов от Антона Синцова, для него основная задача - набрать очки, побороться на высокое место, которое позволит в случае непопадания по отбору получить дополнительную путевку на Олимпийские игры. Он будет бороться за призовое место, но конкуренция очень высокая, - отметил специалист. - Есть шанс, что остальные российские спортсмены будут бороться за призовые места, но он не очень высокий. Думаю, попадание в топ-6 для нас будет хорошим результатом".

Чемпионат мира пройдет в канадском Мон-Сен-Анне с 28 августа по 1 сентября. Турнир является квалификационным к Олимпиаде-2020.