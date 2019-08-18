Гендиректор "Уфы" Газизов отметил прогресс команды после победы над "Ростовом"

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов доволен тем, как команда прогрессирует. Об этом он заявил ТАСС в воскресенье.

В домашнем матче шестого тура чемпионата России "Уфа" выиграла у "Ростова" со счетом 2:0, нанеся гостям первое поражение в сезоне.

"Мы сегодня показали агрессивный футбол, не играли от обороны. Постоянно прессинговали соперника на его половине поля, атаковали, и за наши старания футбольный бог нас наградил. Я доволен тем, как мы прогрессируем, мне нравится работа [главного тренера] Вадима Евсеева. Он здорово работает с молодыми футболистами, которых в нашем клубе становится больше и больше", - сказал Газизов.

"Мы посвящаем эту победу [бывшему главе Башкирии] Рустэму Хамитову, который сегодня отмечает день рождения. При нем футбол поднялся в республике, к нам пришел большой футбол, так что вот такой подарок от нас Рустэму Закиевичу", - добавил Газизов.

Хамитов был главой Башкирии с 2011 по 2018 год.

"Уфа" вышла на десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после шести матчей. В следующем матче 24 августа "Уфа" примет санкт-петербургский "Зенит", занимающий первое место в турнирной таблице текущего первенства.