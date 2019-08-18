"Ростов" потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу, уступив "Уфе"

ТАСС, 18 августа. Футболисты "Уфы" обыграли "Ростов" со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".
Дубль в матче оформил нигерийский нападающий Сильвестр Игбун (40-я и 79-я минуты). Он был признан лучшим игроком матча.
Последний раз 28-летний нигериец оформлял дубль 28 апреля в матче чемпионата России прошлого сезона с екатеринбургским "Уралом" (4:1). Всего в матчах РПЛ Игбун забил 25 мячей в 108 играх за "Уфу", он является лучшим бомбардиром в истории уфимского клуба (27 голов в 119 матчах).
"Ростов" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, ранее ростовский клуб одержал три победы и дважды сыграл вничью. "Уфа" и "Ростов" провели между собой 11-й матч в чемпионатах России, "Уфа" одержала вторую победу, при этом последнюю победу подопечные Вадима Евсеева одержали 7 апреля на домашнем поле (1:0), тогда единственный гол также забил Игбун. Ростовский клуб выиграл в пяти матчах, еще четыре встречи завершились ничейным результатом.
"Уфа" вышла на десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после шести матчей. "Ростов" идет третьим, имея в активе 11 очков.
В следующем матче 24 августа "Уфа" на домашнем поле сыграет с действующим чемпионом страны петербургским "Зенитом", занимающим первое место в турнирной таблице текущего первенства. "Ростов" днем позднее дома встретится с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|2
|Краснодар
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|3
|Ростов
|6
|3
|2
|1
|10-9
|11
|4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|4-3
|10
|5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|4-3
|10
|6
|Локомотив
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|7
|Арсенал
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|8
|Спартак
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|9
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|10
|Уфа
|6
|2
|1
|3
|8-8
|7
|11
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|4-8
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|9-9
|6
|13
|Динамо
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|14
|Тамбов
|6
|1
|1
|4
|6-9
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2