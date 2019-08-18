"Ростов" потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу, уступив "Уфе"

ТАСС, 18 августа. Футболисты "Уфы" обыграли "Ростов" со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".

Дубль в матче оформил нигерийский нападающий Сильвестр Игбун (40-я и 79-я минуты). Он был признан лучшим игроком матча.

Последний раз 28-летний нигериец оформлял дубль 28 апреля в матче чемпионата России прошлого сезона с екатеринбургским "Уралом" (4:1). Всего в матчах РПЛ Игбун забил 25 мячей в 108 играх за "Уфу", он является лучшим бомбардиром в истории уфимского клуба (27 голов в 119 матчах).

"Ростов" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, ранее ростовский клуб одержал три победы и дважды сыграл вничью. "Уфа" и "Ростов" провели между собой 11-й матч в чемпионатах России, "Уфа" одержала вторую победу, при этом последнюю победу подопечные Вадима Евсеева одержали 7 апреля на домашнем поле (1:0), тогда единственный гол также забил Игбун. Ростовский клуб выиграл в пяти матчах, еще четыре встречи завершились ничейным результатом.

"Уфа" вышла на десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после шести матчей. "Ростов" идет третьим, имея в активе 11 очков.

В следующем матче 24 августа "Уфа" на домашнем поле сыграет с действующим чемпионом страны петербургским "Зенитом", занимающим первое место в турнирной таблице текущего первенства. "Ростов" днем позднее дома встретится с казанским "Рубином".