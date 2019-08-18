{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Ростов" потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу, уступив "Уфе"

Встреча завершилась со счетом 0:2, дубль сделал форвард Сильвестр Игбун
Сильвестр Игбун Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сильвестр Игбун
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 18 августа. Футболисты "Уфы" обыграли "Ростов" со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".

Дубль в матче оформил нигерийский нападающий Сильвестр Игбун (40-я и 79-я минуты). Он был признан лучшим игроком матча.

Последний раз 28-летний нигериец оформлял дубль 28 апреля в матче чемпионата России прошлого сезона с екатеринбургским "Уралом" (4:1). Всего в матчах РПЛ Игбун забил 25 мячей в 108 играх за "Уфу", он является лучшим бомбардиром в истории уфимского клуба (27 голов в 119 матчах).

"Ростов" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ, ранее ростовский клуб одержал три победы и дважды сыграл вничью. "Уфа" и "Ростов" провели между собой 11-й матч в чемпионатах России, "Уфа" одержала вторую победу, при этом последнюю победу подопечные Вадима Евсеева одержали 7 апреля на домашнем поле (1:0), тогда единственный гол также забил Игбун. Ростовский клуб выиграл в пяти матчах, еще четыре встречи завершились ничейным результатом.

"Уфа" вышла на десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после шести матчей. "Ростов" идет третьим, имея в активе 11 очков.

В следующем матче 24 августа "Уфа" на домашнем поле сыграет с действующим чемпионом страны петербургским "Зенитом", занимающим первое место в турнирной таблице текущего первенства. "Ростов" днем позднее дома встретится с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит64209-214
2Краснодар641110-413
3Ростов632110-911
4ЦСКА53114-310
5Рубин63124-310
6Локомотив53119-410
7Арсенал63128-710
8Спартак52216-58
9Урал62139-137
10Уфа62138-87
11Ахмат62134-87
12Крылья Советов62049-96
13Динамо51223-45
14Тамбов61146-94
15Сочи60331-73
16Оренбург60246-112
Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Федерация бадминтона России ждет от спортсменов хороших результатов в парном разряде на ЧМ
Турнир пройдет с 19 по 25 августа в швейцарском Базеле
Читать полностью