Шарапова заменит Серену Уильямс на выставочном турнире в США

ТАСС, 18 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic вместо американки Серены Уильямс. Об этом Шарапова сообщила в Twitter.

Выставочный турнир в Гринбрире (США, штат Западная Виргиния) с 13 по 14 сентября. Уильямс получила травму по ходу турнира в Торонто, который завершился на прошлой неделе. Повреждение не позволило теннисистке доиграть финальный матч против канадки Бьянки Андрееску.

"Решила сказать, как я рада участвовать в Greenbrier. У меня по расписанию смешанные пары - 13 сентября. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение туда, но посмотрим, что из этого выйдет, и еще матч в одиночном разряде 14 сентября. Мне не терпится со всеми там увидеться, слышала много восторженных отзывов об этом мероприятии, предвкушаю встречу со всеми вами в эти приятные выходные", - написала Шарапова.