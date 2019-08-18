"Локомотив" набрал ход. Команда Семина одержала третью победу подряд, обыграв "Динамо"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в матче шестого тура чемпионата России по футболу на выезде выиграл у столичного "Динамо". Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" в присутствии 17837 зрителей и завершилась победой железнодорожников со счетом 2:1.
"Динамо" до начала встречи не могло победить "Локомотив" в десяти матчах подряд (4 ничьи и 6 поражений). Последняя победа бело-голубых над железнодорожниками датирована 9 марта 2013 года. Не являлись хозяева поля фаворитами и перед началом воскресной встречи.
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин по сравнению с победным матчем прошлого тура с екатеринбургским "Уралом" (4:0) произвел одно изменение в стартовом составе. Место Мацея Рыбуса на левом фланге обороны занял Брайан Идову. Наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов же поменял практически половину основного состава после поражения в прошлом туре от "Зенита" (0:2). На позиции левого защитника вместо Константина Рауша на поле вышел Заурбек Плиев, позицию под нападающим занял новичок команды Максимилиан Филипп, приобретенный у немецкой "Боруссии" из Дортмунда, на позиции левого полузащитника с первых минут вместо Жоаозиньо вышел Клинтон Н'Жи.
Предматчевые мероприятия и антураж
В стартовом составе бело-голубых оказалось восемь футболистов, которые пополнили команду в нынешнее межсезонье. Пропускавший матч вратарь Антон Шунин посетил фанатскую трибуну "Динамо" и поддерживал свою команду наряду с самыми активными болельщиками. Капитанская повязка же перешла к защитнику Владимиру Рыкову. На обеих трибунах за воротами, где располагались активные болельщики "Динамо" и "Локомотива", были вывешены баннеры в память об ушедшем из жизни болельщике "Спартака" Алексее Васюке.
Бахыт, как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном между "Ахматом" и "Спартаком" (1:3), Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.
Динамовские болельщики также почтили память бывшего футболиста и тренера Виктора Прокопенко, который работал в "Динамо" в 2002-2003 годах. Он умер 18 августа 2007 года в возрасте 62 лет.
Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв.
Подарок Семину
Игра началась с атак "Динамо", и уже на третьей минуте Филипп прямым ударом со штрафного застал врасплох Маринато Гилерме. В первой половине тайма ярких событий на поле больше не произошло, а на 25-й минуте Рыков в своей штрафной неаккуратно подкатился под Гжегожа Крыховяка, и главный арбитр Василий Казарцев назначил пенальти. 11-метровый удар уверенно реализовал Алексей Миранчук, которому пришлось перебивать, поскольку в первый раз футболисты "Локомотива" нарушили правила, забежав в штрафную площадь до удара (игрок "Локомотива" оба раза был точен). До конца первого тайма еще дважды футболисты гостей оказывались на газоне в штрафной площади "Динамо", но главный арбитр, посовещавшись с видеоассистентом, пенальти не назначил.
Второй тайм начался с преимуществом "Локомотива". В начале второго тайма Игорь Лещук вытащил мяч из угла после удара со штрафного в исполнении Антона Миранчука, а на 63-й минуте голкипер "Динамо" забрал мяч в углу после удара Федора Смолова. Спустя две минуты после этого эпизода впервые в составе "Динамо" на поле вышел центральный защитник Иван Ордец, который заменил Тони Шунича.
Ранее в составе "Динамо" Мигел Кардозу вышел на поле вместо Себастьяна Шиманского. "Шунич попросил замену, Шиманский имел уже желтую карточку. Мы не смогли усилить опорную зону, и в этом компоненте нам немножко не хватило", - пояснил Хохлов.
Спустя пять минут Филипп мог вывести бело-голубых вперед, но Гилерме свою команду выручил, отразив мяч, летевший в дальний угол. На 83-й минуте Рифат Жемалетдинов сыграл в стенку с Антоном Миранчуком, который, выйдя один на один с Лещуком, технично отправил мяч в дальний угол. Динамовцы могли отыграться, три минуты спустя Н'Жи на скорости вошел в штрафную, обыграл двух соперников, но вместо удара пошел в обыгрыш на третьего игрока, который выбил мяч у него из-под ноги. В оставшееся время "Локомотив" больше не позволил хозяевам создать опасных моментов и довел дело до победы.
"Во втором тайме у нас группа игроков повела за собой команду. Ребята перевернули игру в свою пользу - это дорогого стоит. Это чистая психология - футболисты каждый на своей позиции стали лучше играть", - отметил после матча Семин.
Для Семина матч с "Динамо" стал 600-м в рамках чемпионата России, он первый тренер, достигший этой отметки. Помимо "Локомотива", в чемпионате России Семин возглавлял московское "Динамо" (2005-2006), саранскую "Мордовию" (2014-2015) и махачкалинский "Анжи" (2015). Вместе с "Локомотивом" специалист трижды становился чемпионом России, шесть раз - обладателем Кубка России и три раза - Суперкубка России. Семин возглавляет команду с 2016 года, ранее он тренировал "Локомотив" в 1992-2005 и 2009-2010 годах.
Кикнадзе беспокоит игра в обороне
"Локомотив" одержал третью победу подряд и вышел на второе место, имея одинаковое количество очков с "Краснодаром" (по 13). На первом месте в таблице располагается "Зенит" (14 очков), который в шестом туре на своем поле сыграл вничью с "Ахматом" (0:0). В пяти из шести встреч "Локомотив" пропускал мяч в свои ворота. Небольшую обеспокоенность игрой в обороне в беседе с ТАСС выразил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.
"Хорошая игра с нашей стороны, очень важная для нас победа. Единственное, у меня вызывает небольшие опасения медленная игра в обороне. Но думаю тренерский штаб разберётся и внесёт коррективы в будущем. Мне очень понравились сегодня динамовцы. Это хорошая обновленная быстрая команда, которая еще доставит любому сопернику немало хлопот", - отметил Кикнадзе.
В матче против "Динамо" дебютировал новичок железнодорожников Лука Джорджевич, который перешел в "Локомотив" из санкт-петербургского "Зенита". На 78-й минуте встречи он заменил Федора Смолова.
"Здорово, что он дебютировал сегодня. При нем мы забили победный гол, это тоже немало значит, но ему нужно время для адаптации. Посмотрим, что будет дальше, мы на него рассчитываем", - сказал Кикнадзе.
"Динамо" нужно время
"Динамо" после шести туров идет на 13-м месте, имея в активе пять очков. В последних трех турах бело-голубые набрали одно очко, сыграв вничью со "Спартаком" (0:0). Бело-голубые в шести турах забили четыре мяча - меньше только у "Сочи" (1), столько же в активе ЦСКА, "Рубина" и "Ахмата". Защитник "Динамо" Владимир Рыков считает, что команде необходимо время для улучшения качества игры.
"Что касается новичков, то в коллективе все хорошо, а на поле по взаимодействиям есть куда стремиться. Нужно чуть времени, тогда все наладится в игре. Команда за три матча не строится, игра есть, надо сыграться, и все наладится", - отметил Рыков.
"Не знаю, как долго мы будем сыгрываться, но надо это делать быстрее. Сегодня уже было видно, что играли лучше, я присоединился к команде буквально 10 дней назад, надо еще получше узнать партнеров, как они играют, где располагаются, думаю, что через неделю у нас будет уже совсем другая игра. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и открываться в свободные зоны, развивать атаки, нам надо дальше над этим работать. Видно, что команда живая, хочет и работает, думаю, если дальше так же продолжим работать, то будем играть еще лучше и набирать очки", - сказал полузащитник "Динамо" Роман Нойштедтер.
В других матчах воскресенья "Уфа" победила "Ростов" со счетом 2:0, а "Рубин" обыграл тульский "Арсенал" (1:0). В субботу вничью свой матч завершили "Оренбург" и "Сочи" (1:1), а также "Зенит" и "Ахмат" (0:0). Гостевые победы одержали "Крылья Советов" и "Краснодар", которые обыграли "Урал" (3:1) и "Тамбов" (2:0) соответственно. В понедельник в московском дерби на "Открытие-Арене" встретятся "Спартак" и ЦСКА.
В турнирной таблице продолжает лидировать "Зенит" (14 очков), далее идут "Локомотив" и "Краснодар" (по 13). "Ростов" набрал 11 очков, ЦСКА, "Рубин" и "Арсенал" - по 10. "Спартак" занимает 8-е место (8 очков), по 7 очков в активе "Урала", "Уфы" и "Ахмата". 6 очков набрали "Крылья Советов", 5 - "Динамо", 4 - "Тамбов", 3 - "Сочи" и 2 - "Оренбург".