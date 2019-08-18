"Локомотив" набрал ход. Команда Семина одержала третью победу подряд, обыграв "Динамо"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в матче шестого тура чемпионата России по футболу на выезде выиграл у столичного "Динамо". Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" в присутствии 17837 зрителей и завершилась победой железнодорожников со счетом 2:1. "Динамо" до начала встречи не могло победить "Локомотив" в десяти матчах подряд (4 ничьи и 6 поражений). Последняя победа бело-голубых над железнодорожниками датирована 9 марта 2013 года. Не являлись хозяева поля фаворитами и перед началом воскресной встречи.

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин по сравнению с победным матчем прошлого тура с екатеринбургским "Уралом" (4:0) произвел одно изменение в стартовом составе. Место Мацея Рыбуса на левом фланге обороны занял Брайан Идову. Наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов же поменял практически половину основного состава после поражения в прошлом туре от "Зенита" (0:2). На позиции левого защитника вместо Константина Рауша на поле вышел Заурбек Плиев, позицию под нападающим занял новичок команды Максимилиан Филипп, приобретенный у немецкой "Боруссии" из Дортмунда, на позиции левого полузащитника с первых минут вместо Жоаозиньо вышел Клинтон Н'Жи. Предматчевые мероприятия и антураж В стартовом составе бело-голубых оказалось восемь футболистов, которые пополнили команду в нынешнее межсезонье. Пропускавший матч вратарь Антон Шунин посетил фанатскую трибуну "Динамо" и поддерживал свою команду наряду с самыми активными болельщиками. Капитанская повязка же перешла к защитнику Владимиру Рыкову. На обеих трибунах за воротами, где располагались активные болельщики "Динамо" и "Локомотива", были вывешены баннеры в память об ушедшем из жизни болельщике "Спартака" Алексее Васюке. Бахыт, как звали его друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. В понедельник, возвращаясь домой после игры в Грозном между "Ахматом" и "Спартаком" (1:3), Алексей попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался. Динамовские болельщики также почтили память бывшего футболиста и тренера Виктора Прокопенко, который работал в "Динамо" в 2002-2003 годах. Он умер 18 августа 2007 года в возрасте 62 лет. Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв. Подарок Семину Игра началась с атак "Динамо", и уже на третьей минуте Филипп прямым ударом со штрафного застал врасплох Маринато Гилерме. В первой половине тайма ярких событий на поле больше не произошло, а на 25-й минуте Рыков в своей штрафной неаккуратно подкатился под Гжегожа Крыховяка, и главный арбитр Василий Казарцев назначил пенальти. 11-метровый удар уверенно реализовал Алексей Миранчук, которому пришлось перебивать, поскольку в первый раз футболисты "Локомотива" нарушили правила, забежав в штрафную площадь до удара (игрок "Локомотива" оба раза был точен). До конца первого тайма еще дважды футболисты гостей оказывались на газоне в штрафной площади "Динамо", но главный арбитр, посовещавшись с видеоассистентом, пенальти не назначил.

Второй тайм начался с преимуществом "Локомотива". В начале второго тайма Игорь Лещук вытащил мяч из угла после удара со штрафного в исполнении Антона Миранчука, а на 63-й минуте голкипер "Динамо" забрал мяч в углу после удара Федора Смолова. Спустя две минуты после этого эпизода впервые в составе "Динамо" на поле вышел центральный защитник Иван Ордец, который заменил Тони Шунича. Ранее в составе "Динамо" Мигел Кардозу вышел на поле вместо Себастьяна Шиманского. "Шунич попросил замену, Шиманский имел уже желтую карточку. Мы не смогли усилить опорную зону, и в этом компоненте нам немножко не хватило", - пояснил Хохлов. Спустя пять минут Филипп мог вывести бело-голубых вперед, но Гилерме свою команду выручил, отразив мяч, летевший в дальний угол. На 83-й минуте Рифат Жемалетдинов сыграл в стенку с Антоном Миранчуком, который, выйдя один на один с Лещуком, технично отправил мяч в дальний угол. Динамовцы могли отыграться, три минуты спустя Н'Жи на скорости вошел в штрафную, обыграл двух соперников, но вместо удара пошел в обыгрыш на третьего игрока, который выбил мяч у него из-под ноги. В оставшееся время "Локомотив" больше не позволил хозяевам создать опасных моментов и довел дело до победы. "Во втором тайме у нас группа игроков повела за собой команду. Ребята перевернули игру в свою пользу - это дорогого стоит. Это чистая психология - футболисты каждый на своей позиции стали лучше играть", - отметил после матча Семин. Для Семина матч с "Динамо" стал 600-м в рамках чемпионата России, он первый тренер, достигший этой отметки. Помимо "Локомотива", в чемпионате России Семин возглавлял московское "Динамо" (2005-2006), саранскую "Мордовию" (2014-2015) и махачкалинский "Анжи" (2015). Вместе с "Локомотивом" специалист трижды становился чемпионом России, шесть раз - обладателем Кубка России и три раза - Суперкубка России. Семин возглавляет команду с 2016 года, ранее он тренировал "Локомотив" в 1992-2005 и 2009-2010 годах. Кикнадзе беспокоит игра в обороне "Локомотив" одержал третью победу подряд и вышел на второе место, имея одинаковое количество очков с "Краснодаром" (по 13). На первом месте в таблице располагается "Зенит" (14 очков), который в шестом туре на своем поле сыграл вничью с "Ахматом" (0:0). В пяти из шести встреч "Локомотив" пропускал мяч в свои ворота. Небольшую обеспокоенность игрой в обороне в беседе с ТАСС выразил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.