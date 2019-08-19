Теннисистка Кузнецова считает, что в финале турнира в США должна была играть агрессивнее

Кузнецова, попавшая в основную сетку соревнований благодаря wild card (специальному приглашению), проиграла Киз со счетом 5:7, 6:7 (5:7). Россиянка впервые с августа 2018-го вышла в финал турнира WTA, в прошлом году в финале соревнований в Вашингтоне она взяла верх над Донной Векич (Хорватия) в трех сетах.

ТАСС, 19 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что должна была играть в более агрессивной манере в финальном матче турнира в Цинциннати (США, штат Огайо) против американки Мэдисон Киз. Комментарий 34-летней россиянки приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Думаю, я должна была играть агрессивнее. Мэдисон отлично подавала, гораздо лучше, чем я, но все равно у меня были шансы. Иногда получается так, оба раза я подавала на сет, когда было ветрено. В первой партии я допустила простую ошибку, во второй раз она сыграла лучше, но в целом игра была равной", - сказала Кузнецова.

Россиянка добавила, что она приступит к подготовке к предстоящему турниру серии Большого шлема - Открытому чемпионату США - через два дня. "В целом это была отличная неделя, я обыграла прекрасных теннисисток, я отлично себя чувствую сейчас. Теперь хочу отдохнуть день-два и начать готовиться к US Open. Это новое испытание", - добавила российская теннисистка.

После участия в финале турнира в Цинциннати Кузнецова поднялась на 62-ю строчку в рейтинге WTA. На турнирах серии Большого шлема Кузнецова одерживала победы на Открытых чемпионатах США (2004) и Австралии (2009), а также выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2005, 2009, 2013) и Уимблдона (2003, 2005, 2007, 2017).