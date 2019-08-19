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Летние неолимпийские виды спорта

Стал известен состав женской сборной России на чемпионат Европы по шахматам

В состав вошли Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря

ТАСС, 19 августа. Определен состав женской сборной России на командный чемпионат Европы по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

В состав команды вошли Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря.

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"Обычно важнейшим соревнованием, по результатам которого мы окончательно формируем женскую сборную России, является Суперфинал чемпионата страны, - сказал старший тренер женской сборной Сергей Рублевский. - К сожалению, в этот раз в связи с положением о проведении командного чемпионата Европы мы должны заявить на него состав раньше, чем закончится наш внутренний чемпионат, принять решения прямо по его ходу. Учитывая текущее положение в турнире, рейтинг шахматисток и другие спортивные показатели, тренерский штаб принял решение послать в Батуми команду в следующем составе: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря".

"Надеемся, что наш слегка обновленный состав позволит нам бороться на чемпионате Европы за медали самого высокого достоинства. Основными конкурентами для нас уже традиционно будут являться сборные Украины и Грузии, медалисты последней Шахматной олимпиады. К тому же грузинки опять, как и на олимпиаде, выступают на своем поле, что делает эту команду вдвойне опасной", - отметил Рублевский.

Командный чемпионат Европы пройдет в Батуми с 23 октября по 3 ноября.

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