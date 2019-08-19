Футболист Коутиньо назвал переход в "Баварию" новым вызовом

ТАСС, 19 августа. Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо расценивает переход из испанского футбольного клуба "Барселона" в немецкую "Баварию" как новый вызов. Комментарий спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу немецкой команды.

27-летний Коутиньо арендован "Баварией" на один сезон. Сумма аренды бразильца составила €8,5 млн. Также "Бавария" сможет выкупить игрока за €120 млн. Игрок будет выступать под 10-м номером.

"Этот шаг для меня - новый вызов, это один из лучших клубов в Европе. Я уверен, что смогу достичь успеха с новыми товарищами по команде", - сказал Коутиньо.

"Мы долгое время работали над переходом Коутиньо и очень счастливы, что это трансфер наконец-то реализован. В лице Филиппе "Бавария" приобрела креативного и очень техничного футболиста, который сможет усилить нашу атаку", - сказал председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн в 2018 году. В прошлом сезоне футболист провел 54 матча в разных турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.