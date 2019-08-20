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Футбол в России

Футболист ЦСКА Ефремов получил разрыв двух крестообразных связок колена

В ближайшее время полузащитник будет прооперирован

ТАСС, 20 августа. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Ефремов получил травму - разрыв медиальной и передней крестообразных связок - в заключительном матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" (1:2), который прошел в понедельник на "Открытие-Арене". Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

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Во вторник утром 24-летний футболист прошел медицинское обследование, которое выявило травму. В ближайшее время игрок будет прооперирован.

Ефремов выступает за ЦСКА с 2013 года, он провел за клуб 54 матча, в которых сделал три голевые передачи. В составе ЦСКА игрок дважды стал чемпионом России (2012/13, 2013/14), обладателем Кубка России (2012/13) и трижды победителем Суперкубка страны (2013, 2014, 2018). Также он выступал за "Оренбург" (51 матч, три мяча и две результативные передачи) и чешский "Слован" (Либерец), вместе с которым стал бронзовым призером чемпионата Чехии (2015/16).

В составе сборной России Ефремов провел одну встречу (товарищеский матч против сборной Казахстана весной 2015 года (0:0)). В составе сборной России (до 18 лет) он стал победителем и лучшим игроком Мемориала Гранаткина (2013).

После шести туров РПЛ ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав десять очков. В седьмом туре ЦСКА примет на своем поле грозненский "Ахмат", матч пройдет 25 августа.

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