Защитник-бомбардир. Дубль Жиго принес футболистам "Спартака" победу в дерби с ЦСКА

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которую посетили 44 434 зрителя, прошла на стадионе "Открытие-Арена". "Спартак" подходил к матчу, имея в активе серию из трех побед подряд во всех турнирах. Красно-белые в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы дважды переиграли швейцарский "Тун" (3:2, 2:1), а в прошлом туре чемпионата России оказались сильнее грозненского "Ахмата" (3:1). Тренерский штаб "Спартака" в игре с ЦСКА с первых минут выпустил на поле такой же состав, как и во встрече в Грозном. Армейцы же после домашней ничьей с "Сочи" (0:0) произвели ряд перестановок. Вместо Звонимира Шарлии и Виктора Васина в центре обороны с первых минут появились Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин. Позицию левого защитника занял Константин Кучаев, травмированного Арнора Сигурдссона заменил Дмитрий Ефремов, а на место Кристияна Бистровича в центре поля переместился Иван Обляков. Антураж Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв.

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Болельщики обеих команд отметились красочными перформансами. Фанаты "Спартака" баннером очередной раз напомнили о ненависти к ЦСКА, сопроводив представление пиротехникой и черным дымом. Армейские поклонники на своих секторах ограничились полотном "Красно-синяя Москва", добавив флажки и ленточки. Несмотря на принципиальность и недоброжелательные отношения между фанатами, поклонники ЦСКА вывесили баннер в память об ушедшем из жизни болельщике "Спартака" Алексее Васюке. Он посетил более 500 гостевых матчей спартаковских коллективов из разных видов спорта. Возвращаясь домой после игры в Грозном, поклонник красно-белых попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался. На игре присутствовали главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Также матч посетили хоккеисты Евгений Малкин и Александр Радулов. Первый тайм остался за ЦСКА "Спартак" создал первый момент на 13-й минуте. После длинной передачи в штрафную Гус Тил принял мяч на грудь и, не дав опуститься ему на землю, сильно пробил, но вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, проводивший 31-й матч против "Спартака" в чемпионатах России, был надежен. Армейцы ответили опасной атакой, однако форвард Федор Чалов в ближнем бою не смог переиграть голкипера "Спартака" Александра Максименко. Через минуту защитник ЦСКА Марио Фернандес с правого фланга прострелил вдоль штрафной, где без присмотра остались Ефремов и Чалов. Первый промахнулся мимо мяча, а удар второго снова отразил Максименко. На 21-й минуте Ефремов был вынужден покинуть поле из-за повреждения, его место занял японец Такума Нисимура.

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До конца первого тайма команды обменялись неплохими моментами. Сначала полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев вышел на ударную позицию и пробил из-за пределов штрафной, но Акинфеев поймал мяч. Затем форвард красно-белых Андре Шюррле нашел передачей Тила - голландец из выгодной позиции ударил мимо ворот. Уже в компенсированное к первому тайму время Обляков из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой. Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после встречи выразил обеспокоенность тем, что команда в начале матчей закрепощена. Специалист пообещал поработать над этой проблемой. "Дерби легким не бывает. Первый тайм прошел в равной борьбе", - отметил Кононов. Гол Жиго и ответ Фернандеса Вторая половина встречи осталась за "Спартаком". На 59-й минуте защитник Самуэль Жиго отобрал мяч на своей половине поля, разогнал атаку команды и сам же ее завершил, головой замкнув навес с фланга в исполнении Шюррле. Француз остался без присмотра в штрафной площади и направил мяч в сетку ворот, поймав Акинфеева на противоходе.

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Кононов после игры сравнил действия Жиго с игрой чемпиона мира 1974 года в составе сборной ФРГ Франца Беккенбауэра. "Очень рад, что Жиго забивает. Вспомните Беккенбауэра. Он тоже подключался к атакам и забивал", - отметил Кононов. В течение следующих пяти минут красно-белые дважды могли увеличить преимущество в счете. Сначала мяч после удара Зелимхана Бакаева прошел мимо ворот, а позже Жиго снова бил головой, но Акинфеев свою команду выручил. "Не знаю, что бы было с ЦСКА, если бы Акинфеев не сделал несколько сейвов при счете 0:1. Он априори молодец", - отметил в беседе с ТАСС бывший советник президента армейского клуба по спортивным вопросам Валерий Непомнящий. ЦСКА смог наказать "Спартак" за расточительность. Фернандес первым оказался на подборе после неудачного выноса мяча из штрафной спартаковскими защитниками и сильным ударом с небольшим рикошетом поразил ворота Максименко. Для защитника сборной России этот гол стал четвертым в составе ЦСКА. До этого он забивал саратовскому "Соколу" в 1/8 финала Кубка России, а также махачкалинскому "Анжи" и екатеринбургскому "Уралу" в матчах РПЛ. Пауза пошла на пользу "Спартаку" На 72-й минуте главный арбитр Сергей Карасев на некоторое время остановил встречу из-за дыма, который не мог рассеяться над полем после пиротехнического шоу радостных фанатов ЦСКА. Практически сразу после возобновления игры хозяева заработали право на угловой. Стандартное положение привело ко второму забитому мячу "Спартака" - дубль оформил Жиго, побежавший праздновать гол с болельщиками.

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Француз отличился уже трижды в сезоне-2019/20. До этого он отметился голом на последней минуте матча против "Сочи" и принес "Спартаку" победу со счетом 1:0. На данный момент Жиго занимает первое место в списке лучших бомбардиров клуба, на второй строчке с двумя мячами располагается Бакаев. После пропущенного гола ЦСКА имел два хороших шанса отыграться. Однако сначала все тот же Жиго блокировал удар из выгоднейшей позиции, а позже "Спартак" выручил Максименко. Армейцы больше не создали опасных моментов у ворот соперника. Красно-белые же могли отличиться еще, но у вышедшего на замену Лоренсо Мельгарехо не получилось переиграть Акинфеева на последней компенсированной ко второму тайму минуте. "Во второй половине мы прибавили в скорости передвижения и в точности передач. Стали лучше открываться и выглядели сильнее", - сказал тренер "Спартака". "Кононов просил играть через не могу. Контролировали второй тайм, создавали, бежали и победили. Дым нам не мешал, но мешал [работе] VAR. Самим не было дела до дыма, если честно", - отметил Бакаев. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко удивился заминке во встрече. "Дымовая завеса не пропала, а матч возобновили. Судья сказал, что VAR не видит поле. Как его не было видно до остановки, так и не видно после нее, а из-за этого потеряли темп игры", - сказал Гончаренко. "Спартаку" по силам пройти "Брагу" Уже во вторник утром "Спартак" отправится в Португалию, где в четверг сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с "Брагой". В этой встрече российской команде не смогут помочь приобретенные по ходу нынешнего межсезонья Тил и форвард Джордан Ларссон, так как они заиграны в отборочном этапе за другие клубы. "Спартак" одержал четвертую победу подряд во всех турнирах, а игра красно-белых во втором тайме матча с ЦСКА болельщикам со стажем напомнила золотые времена команды Олега Романцева, под руководством которого было выиграно девять чемпионских титулов.