Бакаев: "Спартак" победил ЦСКА за счет установок тренера

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев считает, что его команде удалось победить ЦСКА в матче чемпионата России по футболу благодаря правильным установкам главного тренера Олега Кононова. Такое мнение Бакаев высказал журналистам.

Встреча состоялась в понедельник на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Оба мяча в составе красно-белых забил защитник Самюэль Жиго.

"Эмоции самые позитивные, все-таки тяжелая и сложная победа, за счет установок тренера смогли достичь ее. Настрой сумасшедший, но четыре матча за 10 дней сказываются. Кононов сказал играть через не могу. Контролировали второй тайм, создавали, бежали и победили", - отметил Бакаев.

"Почему защитник забивал? Стандарты, контратаки. Спонтанно вышло, агрессивно побежал и вот. Вся центральная ось провела фантастический матч, и Жиго успевал и в защите, и в атаке", - добавил полузащитник "Спартака".

По ходу второго тайма главный арбитр Сергей Карасев прервал встречу на несколько минут из-за дыма над полем после пиротехнического шоу болельщиков ЦСКА. "Дым нам не мешал, но мешал [работе] VAR. Нам даже не до дыма было, если честно. Кто его знает, может, он нам помог, а, может, без него еще больше бы забили", - сказал Бакаев.

В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", красно-белые набрали 11 очков после шести матчей и занимают четвертое место в таблице. "Думаю, это только начало, черная полоса прошла, нам стало спокойнее, и пошло-поехало. [Андре] Шюррле - игрок мирового уровня, нам с ним легче, только принимаешь мяч, а он уже тебе помогает, он всегда рядом, помогает выйти из обороны, подстраивается. [Джордан] Ларссон будет прогрессировать, это еще не его уровень", - заключил Бакаев.