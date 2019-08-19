Гончаренко: футболисты ЦСКА смотрелись лучше "Спартака" в матче РПЛ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА в матче шестого тура чемпионата России против "Спартака" смотрелся лучше соперника, несмотря на то, что потерпел поражение. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА в понедельник на стадионе "Открытие-Арена" уступил "Спартаку" со счетом 1:2 в матче шестого тура чемпионата России. В составе проигравших гол забил Марио Фернандес, у победителей дублем отметился Самуэль Жиго.

"Если ребенок попадает на такой матч впервые, он останется на стадионе навсегда, - сказал Гончаренко. - Жаль, что [Федор] Чалов не смог реализовать моменты. И вообще мы смотрелись лучше, но снова проиграли".

Главный тренер армейцев высказался по поводу паузы во втором тайме, вызванной сильным задымлением из-за использования пиротехники. Из-за этого главный арбитр встречи Сергей Карасев на несколько минут остановил игру. По словам наставника проигравшей команды, арбитр мотивировал это тем, что судьям, работавшим с системой видеоассистента рефери (VAR), не было видно поля.

"Для меня удивительно, что игру прервали, дымовая занавеса не пропала, а потом возобновили, - признался специалист. - Судья сказал, что VAR не видит поле. Но, как его не было видно до остановки, так и не видно после. Из-за этого был потерян темп игры".

После шести туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. ЦСКА расположился на шестой строчке, набрав 10 очков. В седьмом туре красно-белые на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов", ЦСКА дома примет грозненский "Ахмат", обе встречи пройдут 25 августа.