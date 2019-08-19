Кононов считает, что "Спартак" был сильнее ЦСКА во втором тайме матча чемпионата России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первый тайм матча шестого тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА прошел в равной борьбе, во второй половине красно-белые были сильнее. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

В понедельник "Спартак" обыграл на своем поле ЦСКА со счетом 2:1. В составе хозяев оба мяча забил защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты), у ЦСКА гол на свой счет записал защитник Марио Фернандес (68).

"Дерби легким не бывает, - сказал Кононов. - Первый тайм прошел в равной борьбе, во втором тайме мы прибавили в скорости передвижения и точности передач, стали лучше открываться и в целом выглядели сильнее. Что касается [новичков команды] Джордана Ларссона и Гуса Тила, возможно, их позиции на поле будут меняться, пока у игроков идет процесс адаптации".

"Спартак" одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. Кононов отметил, что с каждой победой команда становится увереннее. "Я чувствую давление трибун и понимаю, в каком клубе работаю, но я хочу побеждать сейчас, а не когда мне исполнится 70 лет. За шесть дней мы проведем три игры, будет ротация состава", - сказал он.

Также Кононов выразил обеспокоенность тем, что команда в начале матчей закрепощена, специалист пообещал, что его штаб будет работать над этой проблемой.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 11 очков после шести матчей. В седьмом туре команда на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 25 августа. 22 августа "Спартак" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Браги" в Португалии.