УЕФА объявил о проведении чемпионата Европы по киберфутболу

В турнире примут участие сборные всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, отборочный этап соревнований начнется в ноябре 2019 года. Участники будут играть в eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020). В состав сборных войдут от двух до четырех игроков. Финальный этап пройдет с 9 по 10 июля 2020 года в Лондоне.

"В киберфутбол играют десятки миллионов людей по всему континенту, и мы рады предоставить участникам из наших национальных ассоциаций возможность защищать честь своей страны на самом высоком уровне, - сказал директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпстейн. - За последние несколько лет мы наблюдаем огромный рост популярности киберфутбола, и чемпионат Европы по киберфутболу 2020 года обеспечит нам связь с новыми и существующими болельщиками футбола на уровне сборных".

"Наши команды сделали все возможное, чтобы обеспечить наибольшие и наилучшие лицензии для игры eFootball PES 2020, - сказал старший директор по развитию бренда и бизнеса Konami Digital Entertainment B.V. Йонас Лигард. - Качество этих лицензий соответствуют планке, которую мы устанавливаем каждый год в отношении игры. Партнерство с УЕФА и чемпионат Европы по киберфутболу 2020 года - большая победа для нашего сообщества и новых пользователей, которые ищут свежий контент в течение года".

С ноября по декабрь 2019 года каждая национальная ассоциация определит свой состав, после чего пройдет жеребьевка отборочного турнира. Каждая сборная проведет по два матча против соперников по группе в режиме онлайн, победители групп и шесть лучших сборных, занявших вторые места, пробьются в финальный турнир.

Победители финала чемпионата Европы по киберфутболу получат билеты на финал Евро-2020, который пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 12 июля 2020 года, и денежный приз. Турнир станет самым крупным среди соревнований футбольных сборных в киберфутболе.