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Мировой футбол

Бывший футболист "Спартака" Озбилиз расторг контракт с "Бешикташем"

Турецкий клуб выплатит 29-летнему полузащитнику €2,25 млн.

ТАСС, 21 августа. Армянский полузащитник Арас Озбилиз расторг с турецким футбольным клубом "Бешикташ". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

По информации источника, контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Отмечается, что "Бешикташ" выплатит 29-летнему полузащитнику €2,25 млн.

Озбилиз перешел в "Бешикташ" в 2016 году. В прошлом году игрок выступал за голландский "Виллем II" на правах аренды, он провел 18 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две голевые передачи.

Футболист выступал за российские команды "Кубань" и "Спартак". В составе "Спартака" он провел 40 матчей в 2013-2015 годах. За сборную Армении он сыграл 39 встреч, в которых забил шесть голов.

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