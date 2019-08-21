"Спартак" и ЦСКА суммарно оштрафованы на 680 тыс. рублей по итогам дерби

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" по итогам дерби с ЦСКА на 350 тыс. рублей, армейцев - на 330 тыс. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Спартак" в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл ЦСКА на своем поле со счетом 2:1. Встреча состоялась 19 августа.

"По сведениям МВД, более 90 пиротехнических изделий было использовано. Также фанаты скандировали нецензурные выражения. "Спартак" получает штраф за пиротехнику размером в 300 тысяч рублей, за скандирование - 50 тысяч. За пиротехнику, которая привела к остановке игры, ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей, за скандирование - на 30 тысяч", - сказал Григорьянц.

После шести матчей "Спартак" идет на четвертой строчке в таблице РПЛ, набрав 11 очков, ЦСКА идет на шестом месте (10 очков). В следующем туре 25 августа красно-белые проведут гостевую встречу против самарских "Крыльев Советов", в этот же день ЦСКА примет грозненский "Ахмат".