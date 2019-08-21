"Локомотив" и "Динамо" оштрафованы на 95 тыс. рублей по итогам матча шестого тура РПЛ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское "Динамо" по итогам дерби с "Локомотивом" на 40 тыс. рублей, железнодорожников - на 55 тыс. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Игра прошла 18 августа на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке и завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

"За скандирование нецензурных выражений со стороны болельщиков обеих команд "Динамо" оштрафовано на 40 тысяч рублей, "Локомотив" - на 30 тысяч. Также двое болельщиков "Локомотива" забрались на ограждения на трибунах, за необеспечение безопасности железнодорожники оштрафованы на 25 тысяч", - сказал Григорьянц.

За выход за пределы технической зоны личный штраф размером 30 тыс. рублей получил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. Аналогичный штраф за такое же нарушение по итогам матча с "Тамбовом" (2:0) получил старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

КДК оштрафовал петербургский "Зенит" на 40 тыс. рублей по итогам матча с грозненским "Ахматом" (0:0). Болельщики скандировали нецензурные выражения. После матча "Уфы" с "Ростовом" (2:0) один из болельщиков клуба из столицы Башкортостана выбежал на поле, за что "Уфа" оштрафована на 120 тыс. рублей.

Помощник главного тренера "Оренбурга" Платон Захарчук получил дисквалификацию на один матч чемпионата России по итогам встречи с "Сочи" (1:1). "Главный арбитр встречи Михаил Вилков показал Захарчуку желтую карточку за неподобающее поведение. В ответ Захарчук показал ему дразнящий жест", - пояснил глава КДК.