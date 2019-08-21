Тренер "Спартака" Кононов назвал "Брагу" опытным еврокубковым бойцом

Первый матч между "Спартаком" и "Брагой" пройдет в Португалии 22 августа, начало игры - 21:45 мск. Ответная встреча состоится в Москве на "Открытие-Арене" 29 августа.

"Нас ждет важная игра с опытным еврокубковым бойцом, - сказал Кононов. - Не вижу проблемы в том, что некоторые футболисты (полузащитник Гус Тил и нападающий Джордан Ларссон - прим. ТАСС) пока не могут принимать участие в матчах Лиги Европы, поскольку большинство игроков у нас сыграны. Тил и Ларссон недавно в команде. Проблема лишь в их адаптации".

"Брага" непрерывно выступает в еврокубках с сезона-2004/05. Главным успехом на международной арене является выход в финал Лиги Европы в 2011 году, где команда уступила другой португальской команде "Порту" - 0:1. В 2008 году команда выиграла последний розыгрыш Кубка Интертото (его победители получали путевки в Кубок УЕФА, который ныне называется Лига Европы). Лучшим результатом "Браги" в чемпионате Португалии является второе место в сезоне-2009/10.

"По составу "Брага" - это ровная команда, которая состоит из опытных игроков, кому за 30, - отметил главный тренер красно-белых. - Команда любит владеть мячом, любит позиционные атаки. Мы видели игру со "Спортингом", в которой "Брага" проводила быстрые атаки. Считаю, что команда очень сильная".

Соперник "Спартака" провел матч чемпионата Португалии в воскресенье, уступив "Спортингу" со счетом 1:2, красно-белые в чемпионате России в понедельник обыграли ЦСКА - 2:1. "Мы достаточно хорошо поработали, и у нас есть еще один день на восстановление", - отметил Кононов, отвечая на вопрос о том, есть ли у соперника преимущество в связи с лишним днем отдыха.

"Спартак" перестал обращать внимание на тяжелый график

Кононов отметил, что перед стартом раунда плей-офф квалификации Лиги Европы команда перестала обращать внимание на непростой график. С начала месяца красно-белые провели пять матчей. В чемпионате России команда сыграла вничью с "Динамо" (0:0), а также обыграла "Ахмат" (3:1) и ЦСКА (2:1). В Лиге Европы дважды была сильнее швейцарского "Туна" (3:2 - на выезде, 2:1 - дома).

"Что касается нашего графика, я отвечаю на это четыре недели, - сказал он. - Да, у нас тяжелый график, но мы больше на него не смотрим. Играем, восстанавливаемся - новый матч. Не скрою, раньше смотрели".

На вопрос о том, собирается ли "Спартак" активно играть в нападении, чтобы иметь гандикап перед ответной встречей, Кононов сказал: "Играя на выезде, нам нужно прежде всего не пропустить. И забить. Так вам скажет любой тренер при двухматчевом противостоянии".

История встреч клубов из России и Португалии

"Спартак" и "Брага" до этого не встречались в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - ранее москвичи на международной арене провели восемь матчей против команд из Португалии: в четырех встречах против "Спортинга" в Лиге чемпионов красно-белые одержали три победы (3:1 - дважды, 3:0), один раз сыграв вничью (1:1). В двух встречах с "Бенфикой" в рамках этого же турнира клубы обменялись домашними победами (2:1 - в Москве, 0:2 - в Лиссабоне). Только в играх с "Порту" в 1/4 финала Лиги Европы российская команда потерпела два поражения (2:5 и 1:5).

В активе "Браги" только два матча против представителей российского футбола. В розыгрыше Кубка обладателей кубков сезона-1998/99 московский "Локомотив" по сумме двух матчей второго раунда был сильнее (3:1 - дома, 0:1 - на выезде).

Предстоящий матч между российским и португальским клубами станет частью спора стран за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. От его результата зависит количество клубов, которые будут представлять каждую из стран на международной арене в сезоне-2021/22. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов состоялось первое противостояние клубов из России и Португалии - "Краснодар" по сумме двух матчей прошел "Порту" (дома - 0:1, на выезде - 3:2), отправив соперника в групповую стадию Лиги Европы.

У занимающей сейчас шестое место России есть право заявлять для выступления по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. У идущей седьмой Португалии в Лиге чемпионов выступают две команды, а в Лиге Европы - три.