За колючей проволокой. Как Пирей подготовился к матчу "Олимпиакос" - "Краснодар"

ПИРЕЙ /Греция/, 21 августа. /ТАСС/. Греческие фанаты наравне с сербскими и турецкими являются самыми активными в футбольной Европе. Здесь нередко можно увидеть женщину с грудным ребенком на трибунах, хотя множество игр сопровождаются насилием и погромами.
Главное греческое противостояние, между пирейским "Олимпиакосом" и афинским "Панатинаикосом", обросло множеством мифов, которые смешались с историческими фактами. Противостояние болельщиков двух команд давно вышло за пределы спортивной составляющей. Стороны, например, придерживаются разных политических взглядов: основной фанатский актив "Панатинаикоса" выступает на стороне ультраправых, тогда как настроения в среде болельщиков "Олимпиакоса" прямо противоположные. К примеру, одна из популярных фанатских группировок "Олимпиакоса" названа в честь американской панк-рок группы The Misfits.
Не зря американский телеканал CNN и британское издание Daily Mail включили соперничество двух клубов в десятку "величайших футбольных противостояний всех времен", а британская вещательная корпорация Би-би-си назвала его "самым безумным дерби в Европе". К примеру, за последние восемь лет матчи чемпионата Греции по футболу между этими командами трижды досрочно завершались из-за беспорядков, а в 2016 году решение об отмене встречи было принято за несколько минут до стартового свистка.
Однако вряд ли в среду у органов правопорядка будет много работы, истории противостояния между "Олимпиакосом" и российским "Краснодаром" нет. К тому же краснодарские болельщики одни из самых бесконфликтных в России. Стоит отметить, что греческая сторона выделила для россиян 350 билетов, но эта квота вряд ли будет заполнена; как сообщили ТАСС в пресс-службе "Краснодара", гостевой сектор посетит не более 100 болельщиков. Встреча между "Олимпиакосом" и "Краснодаром" пройдет в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и начнется в 22:00 мск.
Режимный объект
Возможно, из-за отсутствия почвы для беспорядков полицейских практически не было заметно. Они сливались со стюардами, численность которых на глаз превосходила в разы. В отличие от многих российских арен, находящихся на удалении от жилого массива, стадион "Караискакис" (построен перед Олимпиадой-1896, назван в честь героя войны за независимость Греции Георгиоса Караискакиса, в дальнейшем несколько раз реконструировался) втиснут в небольшой островок, который окружен железнодорожными путями, эстакадой и жилыми домами, и имеет небольшую прилегающую территорию, в связи с чем присутствие стюардов ощущалось сильнее, нежели, например, в "Лужниках" или на домашнем стадионе московского "Спартака".
Глядя на оформление входных ворот на трибуны, не покидает ощущение пребывания на режимном объекте. Каждый вход представляет собой сетчатый металлический бокс, увенчанный спиралью Бруно. А ворота для прохода официальных лиц вызывают ассоциации с неприступным бастионом.
Местные же болельщики в большинстве своем начали собираться за 3-4 часа до игры в барах через дорогу от стадиона.
Прилегающая к арене территория чем-то напоминала один из московских фуд-фестивалей, где индивидуальные предприниматели предлагают болельщикам гирос, шашлыки и...пиво. Да, в отличие от России, в Греции запрета на продажу пива вблизи мест проведения спортивных мероприятий нет, несмотря на послужной список местных болельщиков. Примечательно также, что возле арены порой встречались болельщики в футболках московского "Спартака", но, представления о клубе имели смутное. "We are friends", - сказал один из фанатов пирейской команды, указывая на надетую на нем футболку "Спартака".
В таком муравейнике, окрашенном в красно-белые цвета, практически невозможно заметить болельщиков "Краснодара", гораздо легче это было сделать в центре Афин, где о предстоящем футбольном матче ничего не напоминает. Возможно, фанатов российской команды удастся услышать на трибунах, но это архисложная задача, учитывая голосистость местных болельщиков. Как сообщали ТАСС в пресс-службе "Олимпиакоса" во вторник, в кассах осталось меньше двух тысяч билетов на игру, арена вмещает 32 тысячи зрителей.
Ответная встреча между командами состоится 27 августа в Краснодаре. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.