За колючей проволокой. Как Пирей подготовился к матчу "Олимпиакос" - "Краснодар"

ПИРЕЙ /Греция/, 21 августа. /ТАСС/. Греческие фанаты наравне с сербскими и турецкими являются самыми активными в футбольной Европе. Здесь нередко можно увидеть женщину с грудным ребенком на трибунах, хотя множество игр сопровождаются насилием и погромами. Главное греческое противостояние, между пирейским "Олимпиакосом" и афинским "Панатинаикосом", обросло множеством мифов, которые смешались с историческими фактами. Противостояние болельщиков двух команд давно вышло за пределы спортивной составляющей. Стороны, например, придерживаются разных политических взглядов: основной фанатский актив "Панатинаикоса" выступает на стороне ультраправых, тогда как настроения в среде болельщиков "Олимпиакоса" прямо противоположные. К примеру, одна из популярных фанатских группировок "Олимпиакоса" названа в честь американской панк-рок группы The Misfits.

Не зря американский телеканал CNN и британское издание Daily Mail включили соперничество двух клубов в десятку "величайших футбольных противостояний всех времен", а британская вещательная корпорация Би-би-си назвала его "самым безумным дерби в Европе". К примеру, за последние восемь лет матчи чемпионата Греции по футболу между этими командами трижды досрочно завершались из-за беспорядков, а в 2016 году решение об отмене встречи было принято за несколько минут до стартового свистка. Однако вряд ли в среду у органов правопорядка будет много работы, истории противостояния между "Олимпиакосом" и российским "Краснодаром" нет. К тому же краснодарские болельщики одни из самых бесконфликтных в России. Стоит отметить, что греческая сторона выделила для россиян 350 билетов, но эта квота вряд ли будет заполнена; как сообщили ТАСС в пресс-службе "Краснодара", гостевой сектор посетит не более 100 болельщиков. Встреча между "Олимпиакосом" и "Краснодаром" пройдет в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и начнется в 22:00 мск. Режимный объект Возможно, из-за отсутствия почвы для беспорядков полицейских практически не было заметно. Они сливались со стюардами, численность которых на глаз превосходила в разы. В отличие от многих российских арен, находящихся на удалении от жилого массива, стадион "Караискакис" (построен перед Олимпиадой-1896, назван в честь героя войны за независимость Греции Георгиоса Караискакиса, в дальнейшем несколько раз реконструировался) втиснут в небольшой островок, который окружен железнодорожными путями, эстакадой и жилыми домами, и имеет небольшую прилегающую территорию, в связи с чем присутствие стюардов ощущалось сильнее, нежели, например, в "Лужниках" или на домашнем стадионе московского "Спартака".