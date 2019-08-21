Тореадоры из Греции. "Краснодар" проиграл "Олимпиакосу" в матче плей-офф квалификации ЛЧ

ПИРЕЙ /Греция/, 22 августа. /ТАСС/. Российский клуб "Краснодар" крупно проиграл греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра проходила в Пирее на стадионе "Караискакис" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Перед стартом матча в продаже оставалось меньше двух тысяч билетов при вместимости арены 32 тысячи человек. Для российских болельщиков организаторы матча выделили 350 билетов, однако реализовать их в полном объеме не удалось. В Греции "Краснодар" поддерживали порядка 100 человек.

Стартовый состав "Краснодара" по сравнению с матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом" (2:0) претерпел незначительные изменения. Полузащитник Кристоффер Олссон уступил место Реми Кабелла, в центре нападения вышел Маркус Берг, а на левом фланге полузащиты вместо Юнеса Намли вышел Вандерсон. Тренерский штаб клуба не мог рассчитывать на четырех игроков стартового состава - в игре с "Олимпиакосом" из-за травм команде не смогли помочь Виктор Классон, Юрий Газинский, капитан "Краснодара" Александр Мартынович и Ари. "Олимпиакос" в квалификации Лиги чемпионов нынешнего сезона демонстрирует высочайшую эффективность. Матч с "Краснодаром" стал для греков пятым в предварительной стадии самого престижного еврокубкового турнира, и четыре из них закончились победой "Олимпиакоса", а еще один - ничьей. Кроме того, греческий клуб на данный момент не пропустил в квалификации Лиги чемпионов ни одного мяча. Домашние стены помогли К началу матча трибуны заполнились до отказа. Порой спортсмены, выступая перед домашней публикой, испытывают дискомфорт. Они опасаются предстать в невыгодном свете перед своими болельщиками, и этот груз ответственности может негативно повлиять на итоговый результат. Однако фанаты "Олимпиакоса" сделали все, чтобы футболисты клуба чувствовали себя комфортно. Уже на предматчевой разминке болельщики хозяев включились на полную мощность. Игроков "Краснодара" они встретили оглушительным свистом, в то время как футболисты "Олимпиакоса" удостоились теплого и громогласного приветствия. В похожем ключе трибуны вели себя на протяжении всей встречи. Первое время "быки" справлялись с этим двойным прессингом. Стадион устраивал на них эмоциональную атаку, а игроки хозяев с первых же минут включили активный прессинг и вынуждали полузащиту соперника совершать невынужденные ошибки. На 9-й минуте в результате очередной потери "Краснодара" на своей половине поля полузащитник греческого клуба Гилерме получил возможность для дальнего удара, однако голкипер Матвей Сафонов отвел угрозу от своих ворот.

До середины первого тайма команды демонстрировали равную игру. "Олимпиакос" жестко действовал в отборе и старался растягивать оборону гостей при помощи флангов. По левому краю поля у греков солировал хорошо знакомый российской публике французской полузащитник Матьё Вальбуэна, выступавший за московское "Динамо". Номинально француз располагался под нападающими, однако во многом именно в результате его фланговых проходов хозяевам удавалось держать в напряжении игроков соперника. "Краснодар" же старался ловить хозяев на скоростных контратаках. Один из таких выпадов, ставший следствием медлительности игроков обороны "Олимпиакоса", на 11-й минуте встречи завершился выходом Реми Кабеллы в штрафную площадь, после чего последовала подача в центр. Игрок "Краснодара" нанес удар, и неизвестно, что было бы, не заблокируй его защитник хозяев. На повторе было заметно, что он сделал это при помощи руки, однако главный арбитр матча Карлос дель Серро после консультации с видеоассистентами не стал назначать пенальти. Через некоторое время у "Краснодара" возникли кадровые проблемы, в одном из игровых эпизодов Кабелла получил повреждение. Сперва казалось, что оно не помешает ему продолжить встречу, однако спустя несколько минут полузащитник опустился на газон и попросил замену. На 30-й минуте греки смогли открыть счет. После очередной ошибки футболистов "Краснодара" на своей половине поля мяч оказался у Мигеля Герреро, который с линии штрафной "расстрелял" ворота Сафонова. Кошмарный второй тайм Бывший тренер "Краснодара" Андрей Тихонов считает, что травма Кабелла разрушила игру российской команды. "Ранняя замена негативно повлияла на футболистов "Краснодара", - сказал Тихонов ТАСС. - Кабелла является одним из определяющих футболистов в атакующих действиях команды, и когда появился Олссон, то сразу почувствовалась разница - швед не подошел под сегодняшний рисунок игры, "Краснодар" перестал атаковать". Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев на послематчевой пресс-конференции отметил, что Кабелла, по предварительным данным, выбыл на длительный срок. Как и Тихонов, Матвеев полагает, что преждевременный уход Кабелла с поля негативно повлиял на его команду. "Первый тайм был равным. Считаю, что на ход игры повлияла травма Кабелла", - добавил он. К концовке первого тайма защитники "Олимпиакоса" приноровились к футболистам соперника и не позволяли им получить пространство для организации атак. В частности, одного из самых быстрых игроков "Краснодара" - полузащитника Вандерсона - хозяева опекали вдвоем, а иногда и втроем. Благодаря подобным тактическим ходам "Олимпиакос" смог снизить темп игры соперника и минимизировать опасные моменты у своих ворот. После перерыва картина матча разительно не поменялась. Хозяева продолжили владеть инициативой, в то время как "Краснодар" отчаянно пытался организовать подходы к воротам соперника. Для того, чтобы освежить игру, главный тренер гостей Сергей Матвеев на 58-й минуте выпустил на замену одного из самых ярких атакующих игроков команды полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова. Уже спустя минуту он создал первый опасный момент, однако мяч после его удара полетел значительно выше ворот. Ближе ко второй половине второго тайма казалось, что "Олимпиакос" начал осторожничать. Это дало "Краснодару" возможность для организации нескольких опасных атак, одна из которых должна была завершаться забитым голом. На 68-й минуте Берг получил отличную передачу от Вандерсона и мог убегать один на один с вратарем, однако форвард "Краснодара" замешкался и решил вместо этого пробить издали. Получилось неточно, и верный момент был упущен. После этого греки встрепенулись и выдали чрезвычайно результативную концовку встречи. На 78-й минуте Йован Ранджелович удвоил счет, а еще через восемь минут довел его до разгромного. Уставшие футболисты "Краснодара" не смогли сдержать натиск хозяев, которые за четыре минуты до конца основного времени матча усилиями Даниэля Поденсе установили окончательный счет - 4:0. Время голевых подвигов Матч в Пирее получился для "Краснодара" катастрофическим по всем пунктам. Во второй раз в истории "быки" проиграли в еврокубках с разницей в четыре или более мяча - впервые это произошло на групповом этапе Лиги Европы сезона-2014/15, когда краснодарский клуб на выезде уступил немецкому "Вольфсбургу" со счетом 1:5. Кроме того, "Краснодар" предельно осложнил себе задачу по выходу в групповой этап Лиги чемпионов, ведь теперь российскому клубу надо забить грекам в ответном матче как минимум пять мячей (четыре - для назначения дополнительного времени).