СМИ: Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе против Федосова

ТАСС, 22 августа. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик проведет первый поединок в супертяжелой весовой категории против россиянина Андрея Федосова. Об этом сообщает портал Boxingscene со ссылкой на собственные источники.

Усик объявил о переходе в супертяжелый вес в марте. Дебютный поединок 32-летнего украинца в этом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика. Ранее менеджер спортсмена Эгис Климас в своем аккаунте Instagram сообщал, что теперь дебютный поединок украинца пройдет 12 октября в Чикаго.

Усик провел последний поединок в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Беллью в поединке в первом тяжелом весе. В послужном списке спортсмена 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии.

33-летний Федосов провел 34 поединка в профессиональной карьере, в 31 одержал победу (25 нокаутом) и потерпел три поражения. В последнем поединке, который прошел в октябре прошлого года, россиянин одержал победу над американцем Джоуи Давейко.