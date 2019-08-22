Юран: до игр с "Брагой" и "Зенитом" рано говорить о победной серии "Спартака"

"Сейчас все кричат о четырех победах подряд, но кого обыграл "Спартак"? За исключением хорошей игры с "Ахматом" на выезде, в двух матчах с "Туном", при всем к нему уважении, если анализировать, были проблемы, а ЦСКА в первом тайме просто не забил свои моменты, - сказал Юран. - Давайте подождем результаты матчей с "Брагой", "Крыльями Советов" в Самаре и "Зенитом" дома. Тогда можно будет говорить, что от "Спартака" можно ждать побед, положительных результатов".

"Спартак" 22 августа на выезде сыграет с "Брагой" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Начало встречи - 21:45 мск. Перед встречей с португальской командой красно-белые одержали четыре победы подряд - дважды в третьем квалификационном раунде второго по значимости еврокубка они обыграли швейцарский "Тун" (на выезде - 3:2, дома - 2:1), в чемпионате России они были сильнее "Ахмата" (3:1) и ЦСКА (2:1).

В матчах с "Брагой" "Спартаку" не смогут помочь два новичка - полузащитник Гус Тил и нападающий Джордан Ларссон, пришедшие в российский клуб из нидерландского АЗ и шведского "Норрчёпинга". Оба игрока в квалификации Лиги Европы были заиграны за предыдущие клубы, из-за чего смогут начать выступать за новую команду только с группового этапа. По мнению бывшего нападающего красно-белых, их отсутствие не стоит считать критичным, но оно может сказаться на игре российского клуба.

"Обычно футболисты приобретаются как усиление под еврокубки, чтобы выйти в групповой этап, потому что для клуба это финансовый плюс и рейтинг, - отметил он. - Понятно, что без двух этих игроков, при всем уважении к остальным, будут небольшие проблемы. Если бы оба были, "Спартак" был бы поувереннее. Не сказал бы, что это серьезная сложность, но в их лице могло быть усиление".

"Что касается Зелимхана Бакаева, нужно сезон подождать, чтобы можно было говорить о нем как об определяющем футболисте для "Спартака". И вообще, в футбол играют 11 человек, каждый выполняет требования, которые к нему предъявляются. Понятно, что есть Андре Шюррле, но ему одному будет очень сложно и создавать, и забивать - нужны еще и партнеры", - добавил экс-спартаковец.

"После победы "Краснодара" к России стали относиться серьезнее"

По мнению бывшего нападающего, после выездной победы "Краснодара" над португальским "Порту" (3:2) в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов отношение к российским клубам в этой стране изменилось в лучшую сторону.

"После этой игры настрой у "Браги" будет запредельный. Причем не только в домашней игре, но и в гостевой. Думаю, после победы "Краснодара" отношение к командам из России стало более серьезным", - сказал Юран.

"Все будет зависеть от того, как "Спартак" сыграет тактически, как команда выйдет на поле, какие будут тактическая схема и установка от главного тренера Олега Кононова, - подчеркнул он. - Если команда будет играть, Шюррле будет намного проще. Он отдает передачи, выводит один на один, но партнеры не забивают. Если "Спартак" сыграет, как в первом тайме с ЦСКА, будет сложно - у "Браги" футболисты более квалифицированные, они просто "задавят".

Вместе с тем, бывший футболист сборных СССР, СНГ и России отметил, что возможность провести ответный матч на своем поле может стать положительным моментом для "Спартака".

"Считается, что первый матч на выезде является более комфортным вариантом - можно сыграть по счету, не так активно бежать в атаку и не пропустить, потому что вторая игра дома. С этой точки зрения начинать в гостях удобнее, - отметил он. - Но это ни о чем не говорит, как показал "Краснодар" (в среду российская команда в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Греции уступила местному "Олимпиакосу" со счетом 0:4 - прим. ТАСС). Это удобнее, потому что в первом матче, если он играется дома, тебе нужно бежать вперед и обязательно забивать, поскольку впереди выездная игра".