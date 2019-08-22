Глава ФШР назвал долгожданным успехом победу Томашевского в чемпионате России

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа Евгения Томашевского в Суперфинале чемпионата России по шахматам стала долгожданным успехом гроссмейстера. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

В заключительной партии турнира, который проходил в Удмуртии, Томашевский белыми фигурами одержал победу над Кириллом Алексеенко и стал чемпионом страны. Всего за 11 туров соревнований 32-летний гроссмейстер набрал 7 очков.

"Давно ждали успеха от Евгения, - сказал Филатов. - Рады, что он здорово проявил себя на турнире. Чемпион России - автоматически кандидат в сборную, поэтому мы надеемся, что он сохранит такой же настрой и такую же игру до олимпиады".

В мужском турнире участвовали 12 спортсменов. Призовой фонд - 6,5 млн рублей, победитель получит 1 млн. В итоговой турнирной таблице Никита Витюгов, Максим Матлаков и Эрнесто Инаркиев набрали по 6,5 очка, Владислав Артемьев, Александр Мотылев, Александр Предке и Кирилл Алексеенко - по 5,5, Алексей Дреев - 5, Владимир Федосеев и Алексей Сарана - по 4,5, Дмитрий Яковенко - 3,5.

Суперфинал проводится с 2004 года. В прошлом году победителем турнира стал Петр Свидлер. Наибольшее число побед в Суперфиналах одержал Свидлер (4). Томашевский во второй раз стал победителем Суперфинала, впервые он победил в 2015 году. Также на его счету бронзовая медаль турнира 2007 года.