Футболист "Краснодара" Кабелла надеется восстановиться от травмы до конца сезона

ТАСС, 22 августа. Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла надеется успеть выйти футбольное поле до конца текущего сезона после восстановления от травмы. Об этом футболист написал в своем Instagram .

В среду "Краснодар" на выезде проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 0:4 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На 25-й минуте Кабелла, получивший повреждение колена, был заменен на полузащитника Кристоффера Олссона.

"Мне больно осознавать, что я не смогу заниматься любимым делом в течение какого-то времени, - написал Кабелла. - Это второй такой тяжелый момент в моей карьере, но в жизни есть вещи серьезнее травм. От всей души благодарю всех за поддержку, я желаю своему клубу и партнерам успехов, они этого заслуживают, я верю в команду. Когда я вернусь на поле, я стану еще сильнее, надеюсь вновь выйти на поле в конце этого сезона".

В сезоне-2009/10 Кабелла пропустил большую часть сезона из-за травмы крестообразной связки колена.

29-летний Кабелла перешел в "Краснодар" летом 2019 года, он провел за клуб пять матчей во всех турнирах. Ранее он выступал за французские "Монпелье", "Марсель", "Сент-Этьен" и "Арль-Авиньон", а также английский "Ньюкасл". Вместе с "Монпелье" он стал чемпионом Франции (2012), в составе сборной Франции Кабелла провел четыре матча.

"Краснодар" дома сыграет ответный матч против "Олимпиакоса" 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы. "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после шести матчей. В седьмом туре "Краснодар" 24 августа на домашнем поле сыграет с московским "Локомотивом", который идет вторым.