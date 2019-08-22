"Спартак" уступил "Браге" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

БРАГА /Португалия/, 22 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" на выезде уступил португальской "Браге" со счетом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Игра прошла в Браге на арене Estadio Municipal.

На 74-й минуте мяч забил нападающий "Браги" Рикарду Орта. На 37-й минуте встречи желтую карточку получил главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту за споры с резервным арбитром. "Спартак" и "Брага" до этого не встречались в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее москвичи на международной арене провели восемь матчей против команд из Португалии: в четырех встречах против "Спортинга" в Лиге чемпионов красно-белые одержали три победы (3:1 - дважды, 3:0), один раз сыграв вничью (1:1); в двух встречах с "Бенфикой" в рамках этого же турнира клубы обменялись домашними победами (2:1 - в Москве, 0:2 - в Лиссабоне). Только в играх с "Порту" в 1/4 финала Лиги Европы российская команда потерпела два поражения (2:5 и 1:5). В активе "Браги" только два матча против представителей российского футбола, в розыгрыше Кубка обладателей кубков сезона-1998/99 московский "Локомотив" по сумме двух матчей второго раунда был сильнее (3:1 - дома, 0:1 - на выезде).

Лучшим результатом "Браги" в чемпионате Португалии является второе место в сезоне-2009/10. Главным успехом на международной арене - выход в финал Лиги Европы в 2011 году, где команда уступила соотечественникам из "Порту" - 0:1. В 2008 году команда выиграла последний розыгрыш Кубка Интертото (его победители получали путевки в Кубок УЕФА, который ныне называется Лига Европы). Встреча "Спартака" и "Браги" стала 51-й между российскими и португальскими клубами в еврокубках, на счету российских команд 22 победы, 21 раз выигрывали португальцы, еще восемь матчей завершились вничью.

За "Брагу" с 2011 по 2015 год выступал нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш, который впоследствии перешел в "Спартак" и выступал за клуб до лета 2019 года, вместе с московским клубом он завоевал титул чемпиона России и Суперкубок России.

Ответная встреча состоится 29 августа в Москве, начало - 20:15 мск. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы.