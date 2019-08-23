Надаль: за всю карьеру у меня было очень много сложных игр

МАДРИД, 23 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль полагает, что за спортивную карьеру сумел достичь большего, чем мог мечтать. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Думаю, что за свою спортивную карьеру я достиг намного большего, чем мог мечтать или ожидать, - подчеркнул 33-летний спортсмен. - Мне нравится соперничество, и когда я прекращу [играть в теннис], наступит момент оглянуться назад и посмотреть, чего я достиг. Пока мне нравится соревноваться и готовить мое будущее к моменту, когда я оставлю теннис".

Надаль, занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, затруднился сказать, сколько еще лет будет продолжать играть. "Этот вопрос мне часто задают, но я не могу на него ответить, - сказал испанец. - Я всегда говорю, что пока у меня все хорошо со здоровьем, пока я хорошо себя чувствую физически, пока у меня есть желание тренироваться по полной программе и есть возможности выигрывать важные турниры, я буду играть в теннис. Когда какой-то из этих составляющих не станет, наступит момент задуматься о том, чтобы прекратить играть".

Теннисист не стал выделять какой-то один конкретный матч в карьере. "Думаю, что за мою карьеру у меня было много очень сложных игр, мне посчастливилось принять участие во многих запоминающихся матчах, - сказал он. - Было бы сложно назвать лишь один".

Надаль занимает второе место среди всех теннисистов в истории по количеству побед (18) на турнирах серии Большого шлема. Испанец является двукратным победителем Уимблдона (2008, 2010), 12-кратным победителем Открытого чемпионата Франции (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019), трехкратным победителем Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017), а также победителем Открытого чемпионата Австралии (2009). Рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, в активе которого 20 побед на турнирах Большого шлема.