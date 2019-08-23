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Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова

Клуб НХЛ "Вашингтон" поддержит Кузнецова после дисквалификации за кокаин

В заявлении отмечается, что клуб со всей серьезностью отнесется к ситуации

ТАСС, 23 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" обеспечит российскому форварду команды Евгению Кузнецову необходимую поддержку после дисквалификации за употребление запрещенного вещества, наложенной Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В пятницу IIHF дисквалифицировала 27-летнего нападающего сборной России на четыре года. В его допинг-пробе, которая была сдана 26 мая во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Отстранение не распространяется на матчи НХЛ, лига примет решение относительно Кузнецова позднее.

"Мы знаем о положительном результате допинг-теста и связанных с ним международных санкциях, которые были наложены на Евгения Кузнецова. Мы разочарованы таким развитием событий и серьезно относимся к этому. Евгений добровольно обратился за помощью по реабилитационной программе, предусмотренной коллективным соглашением НХЛ и профсоюза игроков, и согласился на регулярное прохождение тестирования в соответствии с этой программой", - говорится в заявлении.

"Кроме того, мы обеспечим ему поддержку, необходимую для преодоления этой ситуации. Мы будем оставаться в контакте с НХЛ, поскольку именно лига определит следующие шаги. Так как тема чувствительная, в ближайшее время клуб не будет делать заявлений относительно ситуации", - сказано в сообщении.

В составе "Вашингтона" форвард стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Кузнецов является двукратным чемпионом мира, а также трехкратным бронзовым призером мировых первенств.

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Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
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