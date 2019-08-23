Клуб НХЛ "Вашингтон" поддержит Кузнецова после дисквалификации за кокаин

В пятницу IIHF дисквалифицировала 27-летнего нападающего сборной России на четыре года. В его допинг-пробе, которая была сдана 26 мая во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Отстранение не распространяется на матчи НХЛ, лига примет решение относительно Кузнецова позднее.

"Мы знаем о положительном результате допинг-теста и связанных с ним международных санкциях, которые были наложены на Евгения Кузнецова. Мы разочарованы таким развитием событий и серьезно относимся к этому. Евгений добровольно обратился за помощью по реабилитационной программе, предусмотренной коллективным соглашением НХЛ и профсоюза игроков, и согласился на регулярное прохождение тестирования в соответствии с этой программой", - говорится в заявлении.

"Кроме того, мы обеспечим ему поддержку, необходимую для преодоления этой ситуации. Мы будем оставаться в контакте с НХЛ, поскольку именно лига определит следующие шаги. Так как тема чувствительная, в ближайшее время клуб не будет делать заявлений относительно ситуации", - сказано в сообщении.

В составе "Вашингтона" форвард стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Кузнецов является двукратным чемпионом мира, а также трехкратным бронзовым призером мировых первенств.