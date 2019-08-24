Кудашов: уменьшение размеров хоккейной площадки пойдет на пользу СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Уменьшение размеров площадки на домашней арене СКА пойдет на пользу хоккеистам петербургского клуба и сделает игру зрелищнее. Такое мнение в субботу журналистам высказал главный тренер СКА Алексей Кудашов.

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА будет проводить домашние матчи на площадке канадских размеров (60х26 м). В прошлом чемпионате игры в Санкт-Петербурге проходили на европейской площадке (60х30 м). В новом сезоне команды будут играть на трех видах площадки - канадской, европейской и финской (60х28 м).

"Проблем в том, что сейчас будут разные размеры площадок, я не вижу. Есть реалии, под которые нужно подстраиваться, это будет испытание для нас всех. Уменьшение площадки в Санкт-Петербурге - это плюс, потому что на первый план выйдет мастерство игроков, так как принятие решение на маленьком пространстве происходит быстрее. Будет больше атакующих действий, тем более в Ледовом (дворец, где СКА проводит домашние матчи) увеличилась зона атаки - это будет зрелищнее для зрителей", - отметил Кудашов.

В субботу СКА презентовал команду на предстоящий сезон КХЛ. "Настроение боевое, команда практически готова, осталось совсем немного дней, чтобы доделать какие-то моменты, доделать связки и подготовиться к сезону. Каждый сезон особенный для всех, постоянно все меняется, вы знаете, сезон очень длинный, поэтому будем использовать всех для глубины состава и для конкуренции. Цели и задачи ясны, состав постоянно меняется, у нас есть сегодняшний состав, а цели не меняются", - сказал главный тренер СКА.

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и "Авангардом". СКА свой первый матч проведет 2 сентября на выезде с магнитогорским "Металлургом".