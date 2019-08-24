Менеджер боксера Федосова будет искать нового соперника из-за отказа Усика

Ранее в субботу Усик сообщил, что отказался проводить поединок против россиянина Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость.

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Менеджер российского боксера Андрея Федосова Алекс Вайсфельд заявил, что будет искать нового соперника из-за отказа бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика. Об этом Вайсфельд сообщил ТАСС.

"Это так. Будем делать другой бой. Раньше Усик об этом [отказе драться с россиянами] не говорил, он же дрался с [Муратом] Гассиевым. Проблем не было", - сказал Вайсфельд ТАСС.

Усик провел последний поединок в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Беллью в поединке в первом тяжелом весе. В послужном списке спортсмена 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии. Украинец дважды проводил бой против российских спортсменов, первый 18 апреля 2015 года против Андрея Князева, в котором одержал победу и защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO), второй раз он встречался с Муратом Гассиевым 21 июля 2018 года и одержал победу, защитив титул чемпиона мира по версиям WBO, Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевав титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Усик не раз подвергался критике за свои политические высказывания и действия. В частности, за отказ выходить на ринг под песню националистической группы "Тень солнца" после конфликта с музыкальным коллективом, за бой против Гассиева в Москве и поездок в Крым (Усик - уроженец Симферополя).

33-летний Федосов провел 34 поединка в профессиональной карьере, в 31-м одержал победу (25 нокаутом) и потерпел три поражения. В последнем поединке, который прошел в октябре прошлого года, россиянин одержал победу над американцем Джоуи Давейко решением судей.