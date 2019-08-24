Тренер "Зенита" Симутенков: отсутствие Семака повлияло на результат матча с "Уфой"

ТАСС, 24 августа. Отсутствие из-за дисквалификации главного тренера Сергея Семака сказалось на результате матча "Зенита" против "Уфы" в седьмом туре чемпионата России по футболу. Такое мнение в эфире "Матч премьер" высказал тренер петербургской команды Игорь Симутенков.

Матч, проходивший в Уфе, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Зенит" провел встречу под руководством Симутенкова, так как Семак дисквалифицирован на два матча (один условно) за оскорбительные высказывания в адрес арбитра после игры предыдущего тура.

"Конечно, на результате матча сказалось отсутствие Семака", - сказал Симутенков.

Также он отметил, что петербургский клуб не показал максимума в прошедшей игре. "Мы сыграли ниже своих возможностей, поздравляю "Уфу" с заслуженной победой", - сказал специалист.

"Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате России, в следующем туре петербургский клуб сыграет 1 сентября в гостевом матче против столичного "Спартака".